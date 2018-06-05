Что нужно есть, чтобы чувствовать себя счастливым?

В жизни есть категория простых радостей, которые приносят безусловное удовольствие. Изысканная еда на красиво сервированном столе, оригинальные вкусовые сочетания повышают настроение сами по себе, но это еще не все.

Химию эмоций человека можно менять. Еда — как раз отсюда: уже известно, что в некоторых продуктах содержатся вещества, способные поменять гормональный фон человека и вызвать ощущение радости и счастья. В зависимости от времени года некоторые виды еды могут еще и действовать подобно антидепрессантам — приводим примеры продуктов и их сочетаний, которые зарядят оптимизмом в любое время.

Антидепрессивный эффект продуктов

Некоторые продукты с содержащимися в них аминокислотами, макро— и микроэлементами обладают антидепрессивным эффектом — это доказано многочисленными исследованиями. Речь вовсе не о тех продуктах, что моментально «успокаивают», — в отличие от той же глюкозы, которая моментально стимулирует деятельность головного мозга, такие вещества работают с замедленным эффектом, но и действие их гораздо дольше.

Употребляя их регулярно, можно достичь устойчивого синтеза в организме нейромедиаторов, улучшающих эмоциональное состояние и повышающих настроение. Это помидоры и зелень, бананы и орехи, морская рыба и бобовые, цитрусовые и свежие овощи. В зависимости от времени года из этих продуктов должно составляться сезонное меню, чтобы настроение всегда было на высоте.

Весна: цитрусовые и овощи

В это время года мы все склонны к резким перепадам эмоционального состояния, поэтому настроение нужно выравнивать. Отлично подходят для этой цели цитрусовые с высоким содержанием витамина С — весной его, как правило, очень не хватает в организме. По этой же причине хорошо съедать спелый киви на завтрак или употреблять квашеную капусту, это еще и исключительно полезный пробиотик, улучшающий микрофлору кишечника и повышающий настроение.

Обычно хочется облегчить меню с наступлением тепла. В этом случае стоит отдать предпочтение свежим весенним овощам: свекла, шпинат и спаржа содержат в себе большое количество аминокислот — тирозина и фенилаланина. Это предшественники гормонов дофамина и норадреналина — именно они определяют наш уровень энергии и способность к концентрации. Эти же вещества содержатся в авокадо, бананах, хлебе, кунжуте и практически во всех сырах.

Лето: молочные продукты, фрукты и овощи

Летом очень важно запастись витаминами и микроэлементами впрок, наполниться силой и здоровьем. Этому очень способствует обилие свежих овощей и фруктов, из которых можно и нужно использовать пользу по максимуму. Очень хорошо употреблять одновременно с ними побольше молочных продуктов — свежих творожных сыров, например.

Великолепный пример стопроцентно летнего блюда — салат «Капрезе» из помидоров и сыра моцарелла: помидоры отлично утоляют жажду, насыщая организм минералами, а ликопин и селен помогают снять напряжение и поднимают настроение. Моцарелла — а вместе с ней любые козьи и овечьи сыры, рикотта и творог — содержат триптофан. Это предшественник серотонина — гормона счастья и удовольствия.

Ягоды, которые летом можно есть прямо с грядки или куста, дадут организму мощный заряд витаминов и флавоноидов — то же самое касается свежей зелени. Очень полезно делать из них смузи без добавления сахара — с тем же кефиром или йогуртом, а овощные салаты приправлять свежемолотыми пряностями — кориандром, чесноком, репчатым луком и лучшим растительным маслом.

Осень: орехи, шоколад и рыба

После жаркого, яркого лета часто накатывает грусть, а то и депрессия — снова начинается учебный и рабочий год, а неизбежность скорой зимы вызывает тоску. Биоритмы меняются, световой день стремительно сокращается — это тоже никак не способствует хорошему настроению. Справиться с подобными состояниями помогают грецкие орехи.

В них содержится метионин — эта аминокислота активно участвует в запуске синтеза мелатонина, другими словами — «гормона сна». Именно он регулирует правильность биоритмов. Магний — это естественное успокаивающее и противосудорожное средство, которое заметно снижает содержание в крови кортизола — «гормона стресса». Он содержится и в горьком шоколаде, бананах, зеленых овощах и некоторых злаковых.

Помочь сохранить эти вещества в клетках организма — а значит, получить от них максимум пользы — способен таурин. Эта аминокислота содержится в молочных продуктах, ракообразных и рыбе — следовательно, им и нужно отдать предпочтение осенью.

Очень хорошо ввести в свой рацион согревающие специи — имбирь, куркуму, корицу. Кроме того, они заряжают нас энергией и радостью по причине своего восхитительного аромата и придают совершенно новые оттенки привычным блюдам — например, той же овсянке с бананами на завтрак, или стейку из лосося — на ужин.

Зима: бобовые, яйца, жирная рыба

Апатия накатывает уже с наступлением первых холодов: световой день максимально сократился, а солнечных лучей катастрофически не хватает. Это приводит к дефициту ультрафиолетовых лучей спектра В — а без них резко падает синтез витамина D. Его недостаток напрямую связан с возникновением депрессий.

Чтобы восполнить этот недостаток витаминов, в меню должны быть молочные продукты, масло печени трески — «рыбий жир», яйца и жирная рыба. Кислоты омега-3, кроме того, помогают повысить проницаемость мембран клеток нервной системы. Это означает, что в них попадет больше серотонина и эндорфинов — гормонов радости и счастья.

Зимой очень хорошо есть бобовые, птицу и лучшие из видов горького шоколада. Полезно добавлять в еду любые водоросли — в них содержится йод, нормализующий состояние щитовидной железы. Она отвечает за нормальное состояние памяти, сохранения энергии и за гормональный баланс, особенно у женщин.