7 рецептов летних смузи 

Диетический сельдереево-яблочный
Понадобится:
Стебли сельдерея — 3 шт.
Огурец — 1 шт.
Зелёное яблоко — 1шт.
Шпинат свежий — небольшой пучок
Красный молотый перец — щепотка
Приготовление:
Почистите яблоко, сельдерей и огурец. Порежьте всё мелкими кусочками, добавьте шпинат, перец и измельчите в блендере.
Калифорнийский смузи
Понадобится:
Апельсиновый сок — 1 стакан
Банан — 1 штука
Жидкий мёд — 20 г Финики — 0,5 стакана
Свежая клубника — 0,5 стакана
Кубики льда
Приготовление:
Финики очистите от косточек и нарежьте. Смешайте всё, кроме сока, блендером, добавьте сок и ещё раз перемешайте.
Творожный смузи
Понадобится:
Жидкий йогурт или кефир — 1 стакан
Мягкий творог — 100 г Зелёное яблоко — 1 шт.
Чернослив — 5 шт.
Приготовление:
Яблоко очистить, измельчить все ингредиенты в блендере.
Смузи с овсянкой или мюсли
Понадобится:
Жидкий йогурт — 200 мл Овсяные хлопья мелкого помола или мюсли— 30 г.
Банан — 1 шт.
Корица, ваниль — по вкусу.
Приготовление:
Измельчите банан с хлопьями до однородности, затем влейте йогурт и взбивайте ещё 30-60 секунд. Добавьте корицу и ваниль.
Ягодный смузи
Понадобится:
Ягоды черники — треть стакана
Мюсли — треть стакана
Жидкий йогурт или кефир — 1 стакан
Мед — 1 ч. л.
Приготовление:
Измельчить всё в блендере. Чернику в этом рецепте можно заменить вишней, клубникой или любой другой ягодой.
Смузи с авокадо
Понадобится:
Спелый авокадо — 1 шт.
Жидкий йогурт без добавок — 100 мл Ананасовый сок — 150 мл Жидкий мёд — чайная ложка
Приготовление:
Авокадо очистить от кожуры и косточки. Измельчить всё, кроме сока, постепенно влить его и тщательно взбить.
Орехово-шоколадный смузи
Понадобится:
Горький или молочный шоколад без добавок — 20 г Грецкие орехи или миндаль — 40 г Какао — 1 ч. л.
Молоко холодное нежирное — 1 стакан
Мёд — 1 ст. л.
Корица по вкусу
Приготовление:
Орехи слегка обжарить на сковородке, и измельчить в блендере с шоколадом. Влить мёд и молоко, добавить корицу, перемешать с помощью блендера.