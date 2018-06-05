7 рецептов летних смузи

Диетический сельдереево-яблочный

Понадобится:

Стебли сельдерея — 3 шт.

Огурец — 1 шт.

Зелёное яблоко — 1шт.

Шпинат свежий — небольшой пучок

Красный молотый перец — щепотка

Приготовление:

Почистите яблоко, сельдерей и огурец. Порежьте всё мелкими кусочками, добавьте шпинат, перец и измельчите в блендере.

Калифорнийский смузи

Понадобится:

Апельсиновый сок — 1 стакан

Банан — 1 штука

Жидкий мёд — 20 г Финики — 0,5 стакана

Свежая клубника — 0,5 стакана

Кубики льда

Приготовление:

Финики очистите от косточек и нарежьте. Смешайте всё, кроме сока, блендером, добавьте сок и ещё раз перемешайте.

Творожный смузи

Понадобится:

Жидкий йогурт или кефир — 1 стакан

Мягкий творог — 100 г Зелёное яблоко — 1 шт.

Чернослив — 5 шт.

Приготовление:

Яблоко очистить, измельчить все ингредиенты в блендере.

Смузи с овсянкой или мюсли

Понадобится:

Жидкий йогурт — 200 мл Овсяные хлопья мелкого помола или мюсли— 30 г.

Банан — 1 шт.

Корица, ваниль — по вкусу.

Приготовление:

Измельчите банан с хлопьями до однородности, затем влейте йогурт и взбивайте ещё 30-60 секунд. Добавьте корицу и ваниль.

Ягодный смузи

Понадобится:

Ягоды черники — треть стакана

Мюсли — треть стакана

Жидкий йогурт или кефир — 1 стакан

Мед — 1 ч. л.

Приготовление:

Измельчить всё в блендере. Чернику в этом рецепте можно заменить вишней, клубникой или любой другой ягодой.

Смузи с авокадо

Понадобится:

Спелый авокадо — 1 шт.

Жидкий йогурт без добавок — 100 мл Ананасовый сок — 150 мл Жидкий мёд — чайная ложка

Приготовление:

Авокадо очистить от кожуры и косточки. Измельчить всё, кроме сока, постепенно влить его и тщательно взбить.

Орехово-шоколадный смузи

Понадобится:

Горький или молочный шоколад без добавок — 20 г Грецкие орехи или миндаль — 40 г Какао — 1 ч. л.

Молоко холодное нежирное — 1 стакан

Мёд — 1 ст. л.

Корица по вкусу

Приготовление:

Орехи слегка обжарить на сковородке, и измельчить в блендере с шоколадом. Влить мёд и молоко, добавить корицу, перемешать с помощью блендера.