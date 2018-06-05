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Быстрая и некачественная еда: в Самаре закрыли нечистоплотное кафе
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Быстрая и некачественная еда: в Самаре закрыли нечистоплотное кафе 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
Судебные приставы областной столицы приостановили деятельность одного из городских кафе на 30 дней. Служители закона нагрянули в заведение общепита с внеплановой проверкой.
— На полу пищеблока хранились начинки и кремы для готовых блюд. Под столом горячего цеха лежали грязные овощи по соседству с супами. Работники кухни пренебрегали правилами товарного соседства и хранили томаты, грибы, лук порей, салат Айсберг, кабачки и болгарский перец в одном холодильнике. Повара мыли куриные яйца, грязные корнеплоды, зелень, фрукты, рыбу и мясо в одной раковине, — рассказали в УФССП по Самарской области.
Персонал кафе не проходил медицинское обследование на предмет наличия или отсутствия гнойничковых и острых респираторных заболеваний. Кроме того, в бистро отсутствовали дезинфицирующие средства и бактерицидная лампа.
Персонал заведения не следил за качеством готовой продукции. Повара не вели журнал с указанием времени приготовления блюд.
Теперь владельцам кафе придется устранить найденные ревизорами недочеты.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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