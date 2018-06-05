Быстрая и некачественная еда: в Самаре закрыли нечистоплотное кафе

Судебные приставы областной столицы приостановили деятельность одного из городских кафе на 30 дней. Служители закона нагрянули в заведение общепита с внеплановой проверкой.

— На полу пищеблока хранились начинки и кремы для готовых блюд. Под столом горячего цеха лежали грязные овощи по соседству с супами. Работники кухни пренебрегали правилами товарного соседства и хранили томаты, грибы, лук порей, салат Айсберг, кабачки и болгарский перец в одном холодильнике. Повара мыли куриные яйца, грязные корнеплоды, зелень, фрукты, рыбу и мясо в одной раковине, — рассказали в УФССП по Самарской области.

Персонал кафе не проходил медицинское обследование на предмет наличия или отсутствия гнойничковых и острых респираторных заболеваний. Кроме того, в бистро отсутствовали дезинфицирующие средства и бактерицидная лампа.

Персонал заведения не следил за качеством готовой продукции. Повара не вели журнал с указанием времени приготовления блюд.

Теперь владельцам кафе придется устранить найденные ревизорами недочеты.