Елена Исинбаева опубликовала редкий снимок, на котором она готовит

Елена Исинбаева выложила в Instagram фото, на котором она готовит печенье.

«Несмотря на то, что сегодня мой день рождения, я очень люблю готовить, особенно для детей. Их нетерпимость и желание попробовать сырое так веселит. Это я в процессе приготовления печенья, которое выкладывала раньше. Ну и просто я на кухне, мне кажется, интересный и очень редкий кадр… Что скажете?», — обратилась к подписчикам экс-спортсменка в подписи под снимком. Снимок набрал больше 13 000 лайков.

Отметим, что в октябре 2017 года Елена Исинбаева приняла участие в передаче Ивана Урганта «Смак», на которой приготовила суп из тыквы и пасту с грибами в сливочном соусе. Чемпионка рассказала телеведущему о любимых блюдах своей семьи и призналась, что у нее есть помощница по дому, которая иногда занимается приготовлением пищи. Однако, по словам Елены, ее супруг Никита Петинов предпочитает есть только блюда своей жены. Подробнее об этом читайте здесь.

Напомним, что 3 июня легкоатлетка Елена Исинбаева отметила День рождения. Ей исполнилось 36 лет.