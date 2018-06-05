«У самовара я и моя Маша». Как правильно выбрать чай

И продавцы-консультанты чаще не могут помочь определиться, вроде как «что по деньгам подходит — то и берите». А ведь хороший чай, в отличии от любых других товаров, нельзя сравнивать просто по цене, так как он, как правило, рассыпной, а название чая еще не говорит о его одинаковости. То есть чай с одинаковым названием может иметь разброс цен в десятки раз. Поэтому для того, чтобы научиться отличать хороший чай от низкосортного, потребуется вникнуть во множество аспектов, по которым принято оценивать чай профессионалами чайного дела.

Обратите внимание на хранение

В стеклянных банках чай выглядит красиво. Но свет — сильный негативный фактор хранения чая. Стеклянные банки на витринах — нарушение условий хранения. Чай в таких условиях очень быстро теряет во вкусе. 1-2 месяца, и практически от любого чая останется лишь намёк на сухое сено, затхлость и старость. Правильная тара — непрозрачная и герметичная, чаще всего сделанная из пищевой жести. Ни один ответственный продавец не станет выставлять хороший/свежий чай в стекле.

Запах и внешний вид В хорошем чайном магазине вам обязательно дадут «послушать аромат». Однако одним запахом ограничиваться не стоит. В формате «запаха из банки» фаворитами будут ароматизированные чаи, и хорошо, если ароматизатор натуральный. Но всё же оценить аромат можно и нужно. В некоторым магазинах вам предложат «попробовать аромат» из специальной посудины, широко использующейся при китайском чаепитии.

Ответьте себе на вопросы: Как быстро откликнулся чай?

— Интенсивен ли аромат, или вы улавливаете его где-то вдалеке?— Приятен ли вам запах или вы чувствуете затхлость, старость и лежалое сено? Обратите внимание и на сложность аромата. Порой такое знакомство с хорошим чаем не меньшее, а то и большее удовольствие, чем последующее чаепитие. Такой подход уже даёт некоторые представления о выбираемом чае.

Лучше один раз попробовать

Такой формат в большинстве своём исключение, особенно в магазинах, ориентированных на спонтанные покупки. Дегустация может быть платной или бесплатной. В таком случае вы сложите полную картину о пробуемом чае, узнаете тонкости заваривания именно этого чая. Дегустация — самый точный способ выбора.

«Все познается в сравнении»

Не зацикливайтесь. Есть такой китайский чайный запрет: «Не зацикливаться на одном чае». То же самое и с местом покупки. Попробуйте несколько магазинов в своём регионе, сравните продукцию, сервис и прочие мелочи.

Известно, что основными внешними критериями при выборе хорошего чая являются:

— свежесть (яркий, но при этом не резкий (ароматизированный), а достаточно тонкий аромат, натуральный, не слишком тусклый или яркий цвет листа)*;— натуральность (отсутствие любых добавок, красителей, ароматизаторов и консервантов);— цельный лист (а не сомнительный порошок, гранулы или чайная пыль в пакетиках);— однородность сырья (чайные листики в среднем одного размера и имеют одинаковый цвет и форму)

При пробовании чая главными критериями являются:

— чистый и натуральный вкус, без примесей— сильный природный аромат при заваривании, который долго сохраняется в пустой горячей чашке;— многогранность оттенков вкуса (различные «медовые», «ореховые», «цветочные», «молочные» оттенки в зависимости от сорта);— ярко выраженное послевкусие, которое держится довольно продолжительное время;— способность завариваться многократно при традиционном китайском заваривании, — чай должен выдерживать как минимум 6 проливов, а зачастую и гораздо больше;

Пакетированный чай Мы все время куда-то спешим, поэтому пакетированный чай никогда не потеряет своей популярности. Но, к сожалению, это чай самого низкого качества, каждый пакетик прошел несколько стадий обработки, а внутри пакетика, как правильно, чайная крошка и пыль. Если уж действительно хочется покупать пакетированный чай — выбирайте тот, в котором каждый пакетик храниться в индивидуальной упаковке.

Не все то золото, что пахнет

Чай с ароматизатором пахнет приятно, и этот запах привлекателен для покупателя. Но если за запахом какой-нибудь клубники, лимона или ванили вы не чувствуете запаха самого чай, то скорее всего производитель пытается замаскировать некачественные чайные листы, которые без «отдушек» будет пахнуть просто сеном.

Обратите внимание на упаковку

Упаковка чая — важная его составляющая. Тара должна быть полностью непрозрачной, сам чай должен быть герметично упаковал в пищевой алюминий. Чем меньше воздуха в пачке -тем лучше. Металлическая банка идеальная для хранения чая. В данном случае переплатить за нее не зазорно и даже правильно.