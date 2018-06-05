Вкусные котлетки: маленькая хитрость приготовления

Хочу поделиться одной маленькой хитростью в приготовлении мяса: смягчают его при помощи горчицы. Иногда я ее добавляю в фарш для котлет. Она меняет привычный вкус котлет. Такие котлеты делаю под крышкой, добавив немного воды. Они получаются пышные и очень нежные. Горчица придает едва заметную горчинку.

Котлеты

Нам понадобится горчица от HAAS.

Горчица

Готовим фарш и тщательно перемешиваем.

Фарш

Добавляем соль, перец и специи по вкусу.

Специи

Вымачиваем булку в молоке и добавляем в фарш.

Булочка

В готовый фарш добавляем 1 ст. ложку горчицы.

ФаршФормируем котлеты, обваливаем в муке.

КотлетыОбжариваем на растительном масле до готовности. Можно прихватить их на пикник, пока ждем шашлык, они прекрасно подойдут для перекуса.

Приятного аппетита!

Котлеты