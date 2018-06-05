Вкусные котлетки: маленькая хитрость приготовления 

Хочу поделиться одной маленькой хитростью в приготовлении мяса: смягчают его при помощи горчицы. Иногда я ее добавляю в фарш для котлет. Она меняет привычный вкус котлет. Такие котлеты делаю под крышкой, добавив немного воды. Они получаются пышные и очень нежные. Горчица придает едва заметную горчинку.
Котлеты
Нам понадобится горчица от HAAS.
Горчица
Готовим фарш и тщательно перемешиваем.
Фарш
Добавляем соль, перец и специи по вкусу.
Специи
Вымачиваем булку в молоке и добавляем в фарш.
Булочка
В готовый фарш добавляем 1 ст. ложку горчицы.
ФаршФормируем котлеты, обваливаем в муке.
КотлетыОбжариваем на растительном масле до готовности. Можно прихватить их на пикник, пока ждем шашлык, они прекрасно подойдут для перекуса.
Приятного аппетита!
Котлеты