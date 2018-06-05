Почему куры несут яйца без скорлупы?

Мои две курицы исправно несут два яйца в день, но примерно раз в неделю они сносят утром два нормальных яйца, а вечером этого же дня ещё два без скорлупы. Это зависит от питания? Может я их перекармливаю? Подскажите, пожалуйста. Спасибо.