10 диетических продуктов, с которыми вы никогда не похудеете

Соблюдаете режим питания, отказались от фаст-фуда и перекусов, пьете достаточно воды — и все равно не худеете? Прежде чем записываться к врачу и менять диетолога, проверьте, нет ли в вашем рационе продуктов-оборотней, которые только притворяются диетическими. Откажитесь от них — и вес сразу пойдет вниз. Мюсли

Злаковые хлопья, сухофрукты и орехи — казалось бы, что здесь может быть опасного для фигуры и тем более здоровья? Увы, всего стакан готовых мюсли содержит порядка 500 калорий и 30 грамм жиров, а также довольно много сахара. Добавьте к этому привычку многих разбавлять мюсли жирным йогуртом — и ужаснитесь. Если любите мюсли, лучше готовьте их самостоятельно — тогда они будут по-настоящему полезными. Кукурузные хлопья

Готовые хлопья, обжаренные с добавлением патоки, пальмового масла сахара или шоколада по калорийности не уступают большому куску торта. И вызывают такой же инсулиновый скачок — никакой пользы, особенно если есть их на завтрак каждый день. Не верьте обманчивой рекламе, берегите здоровье!Йогурт

О том, что сладкие йогурты с кусочками фруктов, мягко говоря, не полезны ни для фигуры, ни для здоровья, знают уже все. А вот то, что греческий йогурт может навредить не меньше, для многих оказывается сюрпризом. Все дело в том, что в обезжиренные йогурты, чтобы сделать их вкус более ярким, часто добавляется очень много сахара — и это по-настоящему вредно. Хотите, чтобы завтрак был здоровым — выбирайте йогурт без сахара. Цельнозерновые продукты

Спору нет, цельные зерна — настоящий клад для нашего организма. В них много витаминов группы В и пищевых волокон, которые необходимы нашему кишечнику. Но есть одна опасность: зачастую производители называют цельнозерновыми те продукты, которые состоят из очищенных семянони дольше хранятся, удобнее в обработке и… Да-да, намного менее полезны для нас. Выбирайте внимательно!Сухофрукты

Это действительно отличный продукт для тех, кто заботится о своем здоровье, контролирует уровень сахара и вес — но только при одном условии. Если эти сухофрукты вы приготовили сами и приобрели у проверенного производителя. К сожалению, в большинстве случаев сухофрукты, купленные в магазинах и на рынках, только притворяются полезными: для более приятного вкуса производители добавляют к ним сахарозу, а для яркого цвета — серу. Разумеется, эти добавки точно не помогут вам похудеть. Смузи и свежевыжатые соки

Свежи фрукты очень полезные, их надо непременно включать в свой ежедневный рацион — но только в «целом» виде. В смузи и особенно в соках фрукты теряют большую часть полезной клетчатки, а вот сахар сохраняется в полном объеме — и намного быстрее попадает в кровь, вызывая серьезный скачок инсулина. Обезжиренные заправки для салатов

Большинство из них действительно содержат очень мало калорий и практически не содержат жира, но все равно они — очень плохой выбор. В первую очередь потому, что почти все такие заправки блокируют усвоение антиоксидантов, содержащихся в овощах. И тем самым делают практически бесполезным вкусный овощной салат, увы. Хлебцы и галеты из воздушного риса

Попытка заменить привычный хлеб рисовыми галетами — очень плохая идея. Во-первых, гликемический индекс риса куда выше, чем у хлеба, а, во-вторых, средняя калорийность таких галет — 430 калорий. Многовато для тех, кто всерьез хочет сбросить вес, правда?Злаковые батончики

Пожалуй, самый вредный из продуктов-«оборотней» — мультизлаковые и цельнозерновые батончики. Нет, в состав большинства из них действительно входят цельные злаки, очень полезные для фигуры и здоровья — но вместе с ними в таких батончиках часто содержатся сахар или сахарный сироп, пальмовое масло и даже мука Так что внимательно читайте состав или вовсе откажитесь от таких перекусов — лучше просто купите немного орехов. Творог

Полезный и вкусный, но только при одном условии: вы съедаете в день не больше 200 грамм. Дело в том, что даже обезжиренный творог содержит не менее 17% белка (а это больше, чем например, в говядине). Кроме того, животные жиры, входящие в состав этого продукта, затрудняют работу печени — поэтому лучше ешьте его понемногу и не каждый день.