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Более 2 тонн овощей и фруктов продали на «Ценопаде» в Наро‑Фоминском округе
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Более 2 тонн овощей и фруктов продали на «Ценопаде» в Наро‑Фоминском округе 

РИАМО 21 минуту назад
Фото: РИАМО
В минувшие выходные в Наро-Фоминском городском округе прошла социальная ярмарка «Ценопад», на которой было организовано 44 торговых места, общее количество проданных овощей и фруктов составило свыше 2 тонн, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.
«Благоприятные погодные условия и «Ценопадная цена» способствовали покупательской активности. Большой популярностью у жителей Наро-Фоминска пользовались овощи и фрукты — реализовано более 2 тонн, также высокий спрос был на рыбные изделия, молочную продукцию и хлебобулочные изделия», — отметил министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников.
Черешня, клубника, абрикосы, помидоры, некоторые вида сыра и колбасы, сельдь, рыбные деликатесы и хлебобулочные изделия на «Ценопаде» в Наро-Фоминске реализовывались по социальной цене, подчеркнул он.
«Так, например, 1 килограмм черешни и клубники можно было приобрести по цене от 150 рублей, кабачки — от 70 рублей за килограмм, а помидоры — от 100 рублей», — добавил министр.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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