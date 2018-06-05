Лето в бутылке: рецепт вина из одуванчиков, как у Брэдбери

Если ты романтик, экономный человек или ценитель изысканного алкоголя, то у нас хорошая новость: мы приготовили отличный рецепт вина специально для тебя.

Чтобы начать заниматься виноделием, вовсе не обязательно владеть виноградником где-нибудь на юге Франции. У тебя даже может не быть вишневого или яблоневого сада. Прелесть вина из одуванчиков в том, что сырье, необходимое для его приготовления, растет почти везде, где не лежит асфальт или бетон.

Если верить Рэю Брэдбери, этот напиток — «пойманное и закупоренное в бутылки лето». Сегодня у этого замечательного писателя день рождения, в честь которого мы и приготовим великолепное вино, крепостью в 10-12 градусов.

@winewednesday

Нам понадобятся:

100 одуванчиков

4 л воды

2 лимона

100 г изюма

3-4 веточки свежей мяты или мелиссы

Охота за одуванчиками

@hortforest

Итак, проще всего собрать одуванчики прямо у дома или работы и желательно как-нибудь вечерком, когда нечего делать. Увы, так вино ты не сваришь. На охоту за одуванами придется отправляться с утра, потому что во второй половине дня они начинают готовиться ко сну и закрываться.

Поскольку наш напиток позиционируется как экологически чистый, то постарайся набрать цветы подальше от дороги. И не сразу после дождя — иначе вкус твоего вина будет очень слабым.

Отдели вершки от корешков

Итак, вооружившись пакетом или трехлитровой банкой, тебе предстоит «обезглавить» сто цветков, а потом как можно скорее их переработать. Хоть и не за 60 секунд, но нужно успеть, пока они не закрылись. Не сомневайся — если ты возьмешь перерыв на пиво или сон, одуванчики обязательно сделают это.

Поэтому оперативно отделяем лепестки от зеленой части цветка руками или керамическим ножом (одуванчики не любят металл). Постарайся быть максимально тщательным — иначе вино получится горьким, и вся магия пропадет.

Цветы и компания

Теперь положи лепестки в кастрюлю и залей четырьмя литрами кипятка. Перемешай, закрой крышкой и оставь их в покое на сутки. На следующий день процеди настой через марлю или сито, хорошо отожми лепестки и выкинь.

@yana_shulekovska

Следующий шаг — подготовка лимонов, с которых нужно срезать цедру (без белой горькой части) и выдавить сок. Можешь заменить их 10-12 граммами лимонной кислоты.

А вот без изюма никак: он будет отвечать за самую главную часть — брожение. Поэтому его не нужно мыть. Отправь его вместе с лимонами и 500 граммами сахара в отвар, перемешай, пока не растворится сахар, накрой марлей и спрячь в темное и теплое место на пару дней.

Контролируй процесс

@imi_loa_alya

Затем посмотри, как дела у твоего творения. Появились пена и кислый запах? Отлично! Засыпь еще 500 граммов сахара и перемешай. Настало время отправить настой в бродильный аппарат, который нужно заполнить максимум на 75% объема. Если его нет, можно использовать вместо него большую стеклянную бутылку или просто банку, на горлышко которой надевается медицинская перчатка. В одном из пальцев сделай крошечную дырочку — так надо.

Посели сосуд в темное и прохладное место (18-25 градусов) и через пять-шесть дней засыпь 250 граммов сахара, которые нужно растворить в 250 миллиграммах твоего сусла и залить обратно. Через пять дней от тебя потребуется еще раз повторить предыдущий пункт, и затем вино будет зреть без твоего участия 25-60 дней.

Насладись результатом

Если ты все сделал правильно, то твой труд будет вознагражден по заслугам. Процитируем в качестве инструкции Брэдбери:

«Возьми лето в руку, налей лето в бокал — в самый крохотный, конечно, из какого только и сделаешь единственный терпкий глоток, поднеси его к губам — и по жилам твоим вместо лютой зимы побежит жаркое лето…»