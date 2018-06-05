Экзотические фрукты необычного вида

Если вы считаете себя гурманом и любите дегустировать различные блюда и знакомиться с экзотическими продуктами, то сейчас самое время узнать о том, что вы наверняка ещё не пробовали. Представляем фрукты с очень необычной внешностью.

1. Аки, национальный ямайский фрукт, внешне напоминает грушу красно-жёлтого цвета. Созревший плод трескается, а под кожурой обнаруживается бежевая мякоть, которая в жареном виде по вкусу напоминает омлет.

2. Янгмей, растущий в Китае, часто называют китайской земляникой. Плоды этого дерева действительно внешне чем-то напоминают ягоды земляники, они имеют всего 2-3 сантиметра в диаметре и окрашены в красно-бурый цвет. Ягоды со сладко-едким вкусом очень полезны: они оказывают общеукрепляющий эффект и имеют противовоспалительные свойства.

3. Пандан внешне чуть напоминает ананас, но на самом деле это совсем разные фрукты. Зрелый пандан может быть жёлтым, красным, голубоватым или пурпурным. Цветки растения, почки и нижние части листьев едят как овощи, а из мякоти пандана делают пюре. Даже семена из косточек пандана идут в пищу, для косточки высушивают или коптят.