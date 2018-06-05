Роспотребнадзор призывает самарцев бороться с порчей и яйцами паразитов

Специалисты ведомства напомнили, что в летний период особенно высок риск подхватить острую кишечную инфекцию. Микробы и яйца паразитов проникают в организм с овощами, фруктами, зеленью и ягодами, которые имели контакт с землёй. Перед употреблением продуктов их необходимо замачивать, удалять порчу и гниль, мыть проточной водой, по возможности обдавать кипятком. Также следует воздержаться от приобретения плодов и ягод вдоль автомагистралей, в несанкционированных местах торговли. При хранении в холодильнике купленные продукты необходимо отделять от колбасных изделий и сыра, поскольку паразиты могут на них перебраться.

Фото: ТРК «Губерния»