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Роспотребнадзор призывает самарцев бороться с порчей и яйцами паразитов
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Роспотребнадзор призывает самарцев бороться с порчей и яйцами паразитов 

ТРК Губерния 28 минут назад
Фото: ТРК Губерния
Специалисты ведомства напомнили, что в летний период особенно высок риск подхватить острую кишечную инфекцию. Микробы и яйца паразитов проникают в организм с овощами, фруктами, зеленью и ягодами, которые имели контакт с землёй. Перед употреблением продуктов их необходимо замачивать, удалять порчу и гниль, мыть проточной водой, по возможности обдавать кипятком. Также следует воздержаться от приобретения плодов и ягод вдоль автомагистралей, в несанкционированных местах торговли. При хранении в холодильнике купленные продукты необходимо отделять от колбасных изделий и сыра, поскольку паразиты могут на них перебраться.
Фото: ТРК «Губерния»
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