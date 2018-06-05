6 самых плохих привычек в повседневном питании 

Ученые связывают эти привычки как с незначительными нарушениями пищеварения, так и с появлением ожирения и диабета. Научные специалисты составили перечень привычек, связанных с ежедневным питанием, но при этом крайне нежелательных, сообщил портал Здоровье Mail.Ru. От каких привычек по мнению экспертов нужно отказаться раз и навсегда? Жевать жвачку. Жевательная резинка стимулирует выделение пищеварительного сока и, соответственно, выброс соляной кислоты в желудок. При отсутствии пищи кислота может вредить тканям желудка — это вызывает в лучшем случае дискомфорт, но также способно привести впоследствии и к гастриту. Ученые советуют использовать жевательную резинку в течение 10 минут после еды — дополнительная порция желудочного сока при этом поспособствует активному пищеварения. Кроме того, жвачка освобождает ротовую полость от остатков еды. Делать салаты на скорую руку. Многие делают салат на скорую руку в качестве перекуса. Инфекционисты указывают на то, что в такой ситуации овощи плохо моются — их зачастую просто ополаскивают под струей воды и тут же режут. При этом резко повышается риск инфицирования опасными бактериями (например, сальмонеллой) и паразитами (глисты), которые в большом количестве обитают на поверхности плодов, подчеркивают врачи. Мыть растительную продукцию нужно крайне тщательно! Есть яйца всмятку. При употреблении яиц всмятку есть риск пострадать из-за сальмонеллы. При попадании в организм человека эти бактерии вызывают симптомы острого отравления: появляются рвота, понос, слабость, лихорадка. Сальмонеллы могут содержаться как в куриных яйцах, так и в самой курятине. По словам медработников, сальмонелла разрушается при воздействии высокой температуры в течение 10 минут и более. Мыть посуду губкой. В тех случаях, когда посуда моется губкой, а затем протирается кухонным полотенцем, — она как ни странно может стать еще грязнее, чем была. Всему виной — микроорганизмы, которыми кишат и губки, и полотенца. В больницах, к примеру, запрещены к использованию губки — только ветошь, которую легко дезинфицировать. Если пользуетесь губкой, то посуду в финале мытья лучше просто ополаскивайте, не притрагиваясь к ней больше ничем. Дайте высохнуть самостоятельно или используйте бумажные полотенца. Губки меняйте раз в несколько дней, полотенца — не реже раза в неделю. Перекусывать между приемами пищи. Есть популярное мнение о том, что перекусывать нужно часто. Но ученые настаивают: между приемами пищи должен быть перерыв в 2-3 часа, если трапеза была легкой, а при более плотном приеме пищи — все 4-5 часов. Такие перерывы являются физиологической потребностью, они нужны для создания функционального покоя, поясняют научные специалисты. Поэтому постоянно что-то перехватывать вредно, это «изнашивает» поджелудочную железу и другие органы. Есть на диване или в постели. Очень вредно принимать пищу, когда тело находится в положении, близком к горизонтальному, подчеркивают врачи. Это грозит забросом содержимого желудка в пищевод, возникновением отрыжки и изжоги. Также повреждаются слизистые пищевода, которые травмируются соляной кислотой желудочного сока. По словам экспертов, после еды корпус тела должен находиться в вертикальном положении не менее часа. Ранее МедикФорум писал о том, что думают ученые о реальной пользе кофе и шоколада.