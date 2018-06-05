Как не отравиться фруктами

Большинство отравлений происходит из-за плохо вымытых фруктов и овощей.

На прилавках магазинов стали появляться клубника, черешня и другие ягоды и фрукты, по которым москвичи за год успели изрядно соскучиться. Но часто, вместо заряда витаминов, горожане получают серьезные отравления и заболевают кишечной инфекцией.

Отравления происходят потому, что покупатели не тщательно моют фрукты. В них остаются нитраты и кишечные инфекции. Лидеры по «притягиванию» таких вредных веществ — ягоды и фрукты, а также некоторые овощи, среди которых капуста, зелень, огурцы, кабачки и помидоры. Врачи советуют обезопасить себя от неприятностей и опрыскивать фрукты сначала кипятком, а затем промывать их холодной водой или замачивать.

Если отравления избежать все же не удалось, в первую очередь необходимо принять активированный уголь или другие энтеросорбенты.

— Нужно сразу обратиться к врачу, — сказала терапевт Людмила Василенко. — И пить много воды, нельзя допустить обезвоживания организма.

Помогут «пострадавшим» противорвотные препараты. Если поднялась температура — это, скорее всего, говорит о том, что вы не просто отравились, но и подхватили кишечную инфекцию. В таком случае врач назначает кишечные антибиотики и антимикробные препараты, нормализующие флору кишечника.