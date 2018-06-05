С кошиньей и бригадейро. 5 простых рецептов традиционной бразильской кухни

В дни чемпионата мира по футболу российские города наводят болельщики из разных стран. Ожидается, что больше всего будет латиноамериканцев, которым не терпится увидеть Кремль, померить ушанку и попробовать борщ. Россиянам будет, что перенять у гостей из Бразилии — их кухня не только невероятно аппетитна, но и не вредна для фигуры.

Рецептами национальных блюд с «АиФ-Черноземье» поделился бразильский футбольный фанат Рафаэль Акино.

Кошинья/ Coxinha

Строго говоря, кошинья — это куриные пирожки в картофельном «тесте». Главное в приготовлении этого традиционного бразильско-португальского блюда — добиться правильной консистенции всех компонентов и вовремя вытащить их из фритюра.

Вам понадобится:

Картофель — одна большая или две среднихСливочное масло — 50 гМолоко — 250 млПшеничная мука — 250 гКуриное филе — 500 гПомидоры или томатный соус — 1 ст. л. Сливочный сыр — 150 гОливковое масло — 30 млПодсолнечное масло — 500-800 млЛук репчатый — 1 штСпеции: соль, перецЧеснок, лавровый лист, цедра лайма или лимонаПанировочные сухари и куриные яйца для обжарки

Шаг первый

Отварите курицу в кастрюле с крупно порезанной морковью и половиной луковицы. Для вкуса можно положить в воду лавровый лиц и перец горошком. После того, как филе будет готово, его можно оставить остужаться, а получившийся бульон процедите, поварите немного на среднем огне.

Шаг второй

Пока варится курица, поставьте на огонь картофель. Когда он сварится, сделайте из него пюре и остудите.

Шаг третий

Обжарьте мелко нарезанную половину луковицы, добавьте к нему зубчик чеснока. Когда лук зазолотится, можно добавлять к нему ложку томатного соуса. Соус можно сделать самим из помидоров, либо купить готовый. В получившуюся смесь добавьте мелко нарезанную часть куриного филе — примерно, одну треть, чтобы мясо пропиталось соками и ароматами соуса.

Шаг четвертый

В большой миске смешайте обжаренную в соусе и вареную курицу, цедру лайма или лимона и сливочный сыр. Выжмите туда же сок из половинки лайма и добавьте соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте и проследите за консистенцией массы — она должны быть достаточно вязкой, чтобы из нее можно было слепить небольшие шарики.

Шаг пятый

Готовим тесто. В кастрюлю к картофельному пюре добавьте бульон, молоко, сливочное масло и соль. Размешайте и доведите смесь до кипения, а затем начинайте по немногу добавлять муку, пока не получится густое тесто. Остудите его, разложив пластом на плоской поверхности.

Шаг шестой

Чтобы сделать пирожки, стаканом вырежьте из картофельного текста кружочки. В середину каждого положите небольшой шарик из куриной начинки. В Бразилии кошинью делают в форме капелек — заостряя хвостик из теста над куриным шариком. Обваляйте получившиеся «капельки» во взбитых яйцах и панировочных сухарей и положите их в кипящее подсолнечное масло. Здесь главное — не передержать и достать пирожки сразу, как только она начинают подрумяниваться.

Пиканья/ Picanha

Пиканья — это вкуснейший стейк из мягкой говядины из верхней части заднего отруба. Стейк должен отличать стой из жира, который будет впитываться в мясо во время жарки. Если вам повезло найти качественное мясо, приготовить из него ужин по бразильскому рецепту, не составит труда.

Вам понадобится:

Стейк пиканьяЧеснок — 1 штСок лимона или лаймаОливковое масло — 50 млСпеции по вкусу

Шаг первый

Замаринуйте мясо. Для этого мелко нарежьте или натрите чеснок с солью и перцем, уложите его не стейк и полейте лимонным соком.

Шаг второй

Смажьте стейк оливковым маслом с двух сторон и обжарьте на сильном огне с двух сторон до румяной корочки, часто переворачивая с одной стороны на другую.

Можно также приготовить мясо в духовке. Для этого нужно пару минут обжарить обе стороны стейка на сильном огне, а затем 5-8 минут подержать мясо в разогретой до 180 градусов духовке.

Шаг третий

Перед подачей на стол дайте мясу отдохнуть — подержите его несколько минут в тарелке, добавив немного тимьяна или любимой зелени.

Фейжоада / Feijoada

Фейджоада — очень сытное блюдо, ведь в его основе — мясо и фасоль. По легенде так питались южноамериканские рабы, которым нужно был питаться сытно, чтобы хватило сил для работы.

Вам понадобится:

Черная фасоль — 600 гБекон — 100-200 гСвиные ребрышки — 500 гСвиная корейка — 500 гГовядина -250 гСосиски, колбаса, охотничьи колбаски — по 200 гСало — 250 гПодсолнечное масло — 2 ст. л. Луковица — 2 шт. Чеснок — 1 шт. Помидоры — 2 шт. Специи по вкусу

Шаг первый

Замочите фасоль в литре воды на ночь.

Шаг второй

В одну кастрюлю сложите фасоль, корейку, говядину, сосиски и поставьте вариться в двух литрах воды на среднем огне. Время варки — около полутора часок.

Шаг третий

В это время в сковороде обжарьте колбасу и бекон с луком и чесноком. Для остроты можно добавить немного перца чили. Зачерпните немного бульона из кастрюли с фасолью и мясом, добавьте в сковороду. Через несколько минут отправьте туда же нарезанные помидоры. Обжарьте все в течение 5-8 минут.

Шаг четвертый

Когда выйдут полтора часа варки фасоли и мяса, добавьте к ним в кастрюлю обжарку. Последнее, что туда отправится — свиные ребрышки и специи. Тушите на среднем огне, пока фасоль не станет мягкой. Подается фейджоада с салатом из капусты и рисом.

Бригадейро/ Brigadeiro

На десерт приготовим бригадейро — бразильские конфеты из сгущенного молока и какао.

Вам понадобится:

Сгущенное молоко — 1 банкаКакао — 3-4 столовых ложкиСливочное маслоШоколад

Шаг первый

В одной кастрюле смешайте сгущенное молоко и какао, добавьте в смесь небольшой кусочек сливочного масла, поставьте на медленный огонь и варите, мешая, до загустения.

Шаг второй

Густую массу в миске отправьте в холодильник минимум на три часа.

Шаг третий

Сформируйте из охлажденной смеси небольшие шарики и обваляйте их в натертом шоколаде. Подавать на стол лучше сразу, ведь эти конфетки быстро тают. Готовые бригадейро лучше хранить в холодильнике.

Кайпиринья / Caipirinha

Все эти блюда прекрасно сочетаются с традиционным бразильским коктейлем — кайпиринья.

Классический вариант делается из кашасы (алкогольного напитка из сахарного тростника), лайма и сахара. Взбейте блендером кусочки льда, несколько долек лайма и сахар, отправьте получившуюся смесь в высокий стакан и влейте туда 50 мл кашасы.

Лайм можно заменить любой кислой ягодой (отлично подойдет клубника) или сочным фруктом. Для безалкогольной кайпириньи кашасу можно заменить прозрачным лимонадом или тоником.