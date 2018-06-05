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Полезные свойства огурцов
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Полезные свойства огурцов 

Вечерняя Москва 55 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Во вторник, 5 июня, отмечается церковный праздник Левон Огуречник. Известный садовод и огородник Октябрина Ганичкина рассказала «ВМ», как с помощью огурцов держать организм в тонусе.
Как известно, огурец почти на 95 процентов состоит из воды. Остальные 5 процентов — это в очень малых количествах белки, жиры, углеводы, эфирные масла и органические кислоты. Важную роль для метаболизма играют сложные органические компоненты, имеющиеся в составе овоща.
— У меня хороший обмен веществ, потому что в моем рационе, кроме мяса, рыбы, яиц, картошки, есть огурцы. Я ем их каждый день. Поэтому все, кто хочет похудеть, должны включить их в свой рацион. Огурцы очищают и поддерживают организм в тонусе, а также сжигают жиры, — подчеркнула Октябрина Ганичкина.
По ее словам, огурцы — одни из самых распространенных и самых любимых овощей у россиян, без которых не может обойтись ни один дачник.
— Сначала мы едим свежие огурцы, потом малосольные с укропом и душистыми листочками черной смородины, — продолжает садовод. — А уже позднее, где-то в июле, солим, маринуем огурцы, делаем заготовки на зиму.
Октябрина Ганичкина рекомендует сеять огурцы дважды в год — сначала в конце мая, а потом в 20-х числах июня. Тогда вы сможете собирать их даже осенью вплоть до октября. Партенокарпические (самоопыляемые) огурцы нужно все лето держать под тонким укрывным материалом, который надо снимать только тогда, когда вы поливаете или собираете урожай.
Огурцы также можно использовать и в косметических целях. Ганичкина советует нарезать огурцы небольшими ломтиками, класть их на лицо, шею и грудь; лежать с такой маской необходимо в течение 15 минут.
— Или можно сделать мезгу из огурцов, а потом тоже положить на лицо, сверху накрыть марлей и слегка придерживать рукой, чтобы эта масса не расплывалась. Это тоже очень хорошая маска: благодаря ей ваше лицо становится более свежим и подтянутым, — отмечает эксперт.
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