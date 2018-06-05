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Юлию Высоцкую критикуют за «вредные» рецепты
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Юлию Высоцкую критикуют за «вредные» рецепты 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Помимо успешной карьеры в кино и на ТВ, Юлия Высоцкая является автором нескольких книг, посвященных кулинарии, а также ведет мастер-классы по этой теме. На личной странице «Инстаграма» она часто выкладывает фотографии и рецепты своих блюд, которые собирают множество разных отзывов. «Некоторые комментарии производят на меня неизгладимое впечатление. Хочу поделиться», — призналась недавно артистка в своем микроблоге.
На опубликованном на днях в соцсети видео она зачитала одно из подобных высказываний, где ей припомнили запекание абрикосов, облитых жидким медом. Подчеркивая, что мед нельзя подвергать тепловой обработке, так как он становится канцерогеном, пользователь задал звезде провокационный вопрос: «Зачем вы делаете вредные рецепты?».
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