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В чем опасность огуречного рассола
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В чем опасность огуречного рассола 

Умная 2 часа назад
Фото: Умная
Огуречный рассол считается лучшим средством от тяжелого похмелья. Однако этот напиток способен нанести организму серьезный вред.
Главная опасность огуречного рассола — поваренная соль. Процентное соотношение соли в маринаде для огурцов очень высоко. Выпивая стакан огуречного рассола человек получает ударную дозу пересоленной воды, которая провоцирует задержку влаги в тканях и увеличивает объем крови. Это вынуждает сердце работать в усиленном режиме и «гонять» по венам дополнительный объем жидкости. У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями это может спровоцировать кризис. Также стоит избегать соленое и людям, которые перенесли инфаркты.
Пересоленная жидкость также влияет на почки и пищеварительную систему. Огуречный рассол категорически противопоказан пациентам с панкреатитом, почечных камнях, холециститом, гепатитом. Поскольку он только усугубляет ситуацию.
Тем, кто страдает от варикоза, также стоит избегать огуречного рассола. Задержка воды в организме приведет к тому, что ноги будут опухать сильнее, а вены значительнее увеличиваться в объеме.
Также нельзя забывать и об уксусе. Небольшие порции приносят здоровому организму пользу, однако в больших количествах уксус крайне вреден. Он сильно раздражает слизистую пищевода и желудка, а также повышает кислотность. Длительное употребление огуречного рассола может способствовать развитию гастрита, язвенной болезни и даже цирроза печени у человека.
Высокая концентрация соли и уксуса опасна также для эмали. Возможно потемнение и реминерализация эмали.
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