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Туррон с миндалем
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Туррон с миндалем 

Карельские вести 31 минуту назад
Традиционный испанский десерт из яиц, меда и миндаля.
Ингредиенты
Жареный миндаль 250 г  мед 350 мл  яичные белки 3 шт  Способ приготовления
Время готовки4 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиСредне КухняИспанская
Мед влейте в небольшую кастрюльку и доведите до медленного кипения на среднем огне. Когда он начнет кипеть, снимите с огня.
Белки взбейте до твердых пиков и аккуратно вмешайте в мед. Поместите полученную смесь на медленный огонь и готовьте в течение 15-20 минут, постоянно помешивая. Смесь должна увеличиться в размере. Продолжайте постоянно помешивать, чтобы смесь не пригорела. Она начнет густеть и темнеть.
Когда смесь загустеет, добавьте крупно нарубленный миндаль и перемешайте. Затем быстро вылейте смесь в небольшой противень или форму, застеленную бумагой. Сверху накройте вторым листом бумаги и поместите груз. Охладите в холодильнике в течение 2-3 часов. Нарежьте на кусочки и подавайте.
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