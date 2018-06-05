Туррон с миндалем

Традиционный испанский десерт из яиц, меда и миндаля.

Ингредиенты

Жареный миндаль 250 г мед 350 мл яичные белки 3 шт Способ приготовления

Время готовки4 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиСредне КухняИспанская

Мед влейте в небольшую кастрюльку и доведите до медленного кипения на среднем огне. Когда он начнет кипеть, снимите с огня.

Белки взбейте до твердых пиков и аккуратно вмешайте в мед. Поместите полученную смесь на медленный огонь и готовьте в течение 15-20 минут, постоянно помешивая. Смесь должна увеличиться в размере. Продолжайте постоянно помешивать, чтобы смесь не пригорела. Она начнет густеть и темнеть.

Когда смесь загустеет, добавьте крупно нарубленный миндаль и перемешайте. Затем быстро вылейте смесь в небольшой противень или форму, застеленную бумагой. Сверху накройте вторым листом бумаги и поместите груз. Охладите в холодильнике в течение 2-3 часов. Нарежьте на кусочки и подавайте.