Пустое тесто: на Ленина открылся ресторан с пиццей как в Риме

Нарезай и властвуй

Римская пицца — дитя туристического бума. Итальянская столица — чудовищно популярный город, а всех этих любителей Колизея и фонтана Треви нужно кормить. Вот местные умельцы и придумали блюдо, которое можно продавать по кусочку, а не готовить под заказ. Да ещё и делать его в самых обычных электрических печках, на противнях (но при этом должно получаться вкусно и красиво).

По сути, блюдо представляет собой пласт пышного хлеба, украшенный всем, что найдётся в хозяйстве. Готовят такую пиццу в два этапа: до выпекания тесто поливают соусом и посыпают сыром, а после выхода из печи на основу кладут мягкий сыр, прошутто, панчетту, помидоры, зелень и другие ингредиенты.

Такая конструкция может стоять на прилавке довольно долго, не теряя ни вкуса, ни товарного вида.

Зашёл в заведение, взял большой кусок с бокалом вина или кофе — и всё, наелся. А прямоугольная форма пиццы объясняется тем, что так её проще нарезать. Одним словом, это натуральный фастфуд, пусть и вкусный.

Morricone запекает

В «Морриконе», который занял место «Тревелерса» на улице Ленина, римская пицца не просто модная новинка, а основная позиция в меню. К делу подошли основательно: её готовят из теста, которое долго выдерживают на закваске. Оно представляет собой воздушную, податливую субстанцию, поэтому сформированный прямоугольник сначала закрепляют в обычной печи и уже после того, как он остыл, выкладывают на почти готовый корж часть ингредиентов и отправляют его в специальную печь для пиццы. Готовый хлеб украшают всякими не подлежащими нагреванию вещами.

Получается действительно здорово. Основа пышная, но эта толщина обманчива, поскольку она состоит в основном из пустот и полостей, которые покрывает тонкая, хрустящая корочка. И вот в этом-то сочетании ломающегося на зубах внешнего слоя и мягкой, неоднородной внутренней структуры — вся суть.

В каком-то смысле пицца в «Морриконе» получается даже изящней, чем подобное блюдо в обычной итальянской забегаловке.

Там двойным выпеканием не заморачиваются: с их мукой и оливковым маслом основа вкусна и без подобных сложностей.

В «Морриконе» делают пиццу трёх размеров, но даже самого маленького вполне хватит на двоих, особенно если вы заказали ещё и салат. Интересно, что начинка на фоне пухлой основы на первый взгляд выглядит несколько куцей, но стоит начать есть, как понимаешь, что это оптический обман, игра пропорций.

Кроме пиццы в заведении делают ещё много блюд, но ничего особенно выдающегося я так и не попробовал. Соус в томатной пасте показался мне чересчур кислотным, салат «Нисуаз» бедноват (ни стручковой фасоли, ни анчоусов), зато яйцо к нему зачем-то сварено мешочком. Единственное, что заставило замереть от удовольствия, — это полента с соусом из оливок, которая сопровождала куриные ножки (всё блюдо называется «Каччиаторе»). Сочетание кукурузной каши, крупно порубленных оливок и маслин с песто и специями — это как раз один из тех ключиков, которые открывают дверь в другой гастрономический мир. А курица — она и в Сибири курица.

Конкуренты: добрый гигант и жёсткий карлик

«Морриконе» не первое заведение, где появилась пицца прямоугольной формы (хотя только здесь её возвели в ранг основного блюда). Эту новинку готовят в ресторане RomaAntica, который ещё в прошлом году открыли владельцы сети «Папа Карло». Там, правда, она выполняет роль большого блюда на компанию — в остальном это просто хорошая пицца на толстом тесте. У неё хрусткая запечённая корка, но внутри всё тот же хлеб средней пористости. В общем, нормальный продукт за вменяемую сумму.

Какие-то надежды я возлагал на «Иль Патио». В самом старом заведении сети на Красном проспекте недавно как раз провели ремонт, обновили меню — вроде бы должны были что-то хорошее сделать и с едой. Я зашёл туда ближе к вечеру, застав преимущественно пустой зал.

«Ой, пиццу мы сегодня не можем сделать, только если римскую», — перебила меня девушка-официант. Приняв заказ, она удалилась, пообещав, что блюдо будет готово «минут через десять-пятнадцать». Где-то через полчаса у меня в руках оказалась огромная коробка, в которой, как картина в паспарту, лежал прямоугольник, занимающий явно меньше половины площади коробки.

На вид (особенно если смотреть издалека) пицца из «Иль Патио» была вроде ничего, но уже первый укус убеждал в обратном.

Представьте себе засушенную практически полностью галету, которую, похоже, даже не пытались сдобрить хоть каким-то соусом. Стоило это недоразумение 675 рублей. Но самое обидное, что на этот сухарь повар честно накидал всё, что предполагала технологическая карта: прошутто, тончайшие ломтики мортаделлы, кусочки бурраты. В общем, «Иль Патио» выступило в своём стиле, подтвердив статус заведения с красивым меню, хорошим сайтом и с персоналом, которому, похоже, совершенно всё равно, что отдавать гостям.

Так или иначе, нас всех можно поздравить — в обиход вошло ещё одно блюдо, что в любом случае хорошо. Ещё лучше, что, взявшись его готовить, рестораторы (по крайней мере, владельцы Morricone) не только подумали над формой, но и постарались предложить какое-то новое содержание. И пусть изначальная идея этой пиццы состояла в другом — мы же, в конце концов, не в Риме.

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