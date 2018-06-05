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Шоколадный торт с ганашем
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Шоколадный торт с ганашем 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Влажный шоколадный торт с густой шоколадной глазурью.
Ингредиенты
Яйцо 1 шт  сахар 200 г  йогурт 180 мл  растительное масло 60 мл  ванильный экстракт 1,5 ч. л.
кофе (теплый) 120 мл  какао-порошок 50 г  мука 150 г  разрыхлитель 1 ч. л.
соль 0,5 ч. л.
шоколад 250 г  сливки 200 мл  ром или ликер 1 ч. л.
Способ приготовления
Разогрейте духовку до 180 градусов. Круглую форму для выпечки смажьте маслом и присыпьте мукой.
Время готовки1,5 ч Количество персон8 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Смешайте в большой миске яйца, сахар, йогурт, ваниль и масло, взбейте миксером до кремовой текстуры. Добавьте кофе и какао-порошок, снова взбейте. Всыпьте муку, разрыхлитель и соль. Взбейте до однородности около 1 минуты. Вылейте тесто в форму. Выпекайте около 25 минут, проверяя готовность с помощью зубочистки. Полностью охладите в форме.
Тем временем приготовьте ганаш. Для этого растопите шоколад в микроволновке или на водяной бане. Добавьте разогретые сливки и хорошо перемешайте. Затем добавьте ром или ликер, снова перемешайте. Намажьте на остывший торт. Перед подачей оставьте примерно на 30 минут.
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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