Шоколадный торт с ганашем

Влажный шоколадный торт с густой шоколадной глазурью.

Ингредиенты

Яйцо 1 шт сахар 200 г йогурт 180 мл растительное масло 60 мл ванильный экстракт 1,5 ч. л.

кофе (теплый) 120 мл какао-порошок 50 г мука 150 г разрыхлитель 1 ч. л.

соль 0,5 ч. л.

шоколад 250 г сливки 200 мл ром или ликер 1 ч. л.

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 180 градусов. Круглую форму для выпечки смажьте маслом и присыпьте мукой.

Время готовки1,5 ч Количество персон8 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Смешайте в большой миске яйца, сахар, йогурт, ваниль и масло, взбейте миксером до кремовой текстуры. Добавьте кофе и какао-порошок, снова взбейте. Всыпьте муку, разрыхлитель и соль. Взбейте до однородности около 1 минуты. Вылейте тесто в форму. Выпекайте около 25 минут, проверяя готовность с помощью зубочистки. Полностью охладите в форме.

Тем временем приготовьте ганаш. Для этого растопите шоколад в микроволновке или на водяной бане. Добавьте разогретые сливки и хорошо перемешайте. Затем добавьте ром или ликер, снова перемешайте. Намажьте на остывший торт. Перед подачей оставьте примерно на 30 минут.