На МКС планируют приготовить русский борщ и пельмени

"Олег Артемьев на МКС вообще собирается пельмени приготовить. Нужно найти только на станции что-то такое, чтобы кружочки можно было бы вырезать. Тесто есть, начинка есть, мясо есть, но нет пока, чем делать заготовки под пельмени. Олег там шайбы нужного размера подыскивает. Поэтому в скором будущем мы будем делать на станции не итальянскую пиццу, а варить борщ и пельмени", — сказал Шкаплеров.

Ранее сообщалось, что астронавт из Италии Паоло Несполи после четырех месяцев пребывания на Международной космической станции (МКС) приготовил национальное итальянское блюдо прямо в космосе, процесс приготовления был заснят на видео и выложен в интернете.

Все необходимые ингредиенты были доставлены на МКС вместе с другим грузом. Астронавты взяли уже готовые лепешки, добавили соус, сыр, колбаски, оливки и поместили в специальные портативные печи. Несполи ножницами разрезал пиццу на куски и раздал коллегам.