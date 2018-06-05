Тыквенные сконы с белым шоколадом

Классическая английская выпечка с насыщенным тыквенным ароматом и кусочками белого шоколада.

Ингредиенты

Мука 300 г коричневый сахар 60 г молотый имбирь 1 ч. л.

корица 1 ч. л.

разрыхлитель 1 ч. л.

соль 1 щепотка

сливочное масло 80 г белый шоколад 70 г кефир 80 мл тыквенное пюре 120 мл ваниль 1 ч. л.

Способ приготовления

Время готовки45 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняАнглийская

Разогрейте духовку до 200 градусов.

Смешайте муку с сахаром, специями, разрыхлителем и солью. Добавьте холодное масло и перетрите в крошку. Затем добавьте измельченный шоколад. Влейте кефир, добавьте тыквенное пюре и ваниль. Быстро замесите тесто.

Тесто скатайте в шар и прижмите его, чтобы сформировать плоский диск. Разрежьте его на треугольники. Выложите на смазанный маслом противень. Смажьте сконы молоком и присыпьте сахаром и корицей. Выпекайте в течение 15-20 минут.