Ещё
Тыквенные сконы с белым шоколадом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тыквенные сконы с белым шоколадом 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Классическая английская выпечка с насыщенным тыквенным ароматом и кусочками белого шоколада.
Ингредиенты
Мука 300 г  коричневый сахар 60 г  молотый имбирь 1 ч. л.
корица 1 ч. л.
разрыхлитель 1 ч. л.
соль 1 щепотка
сливочное масло 80 г  белый шоколад 70 г  кефир 80 мл  тыквенное пюре 120 мл  ваниль 1 ч. л.
Способ приготовления
Время готовки45 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняАнглийская
Разогрейте духовку до 200 градусов.
Смешайте муку с сахаром, специями, разрыхлителем и солью. Добавьте холодное масло и перетрите в крошку. Затем добавьте измельченный шоколад. Влейте кефир, добавьте тыквенное пюре и ваниль. Быстро замесите тесто.
Тесто скатайте в шар и прижмите его, чтобы сформировать плоский диск. Разрежьте его на треугольники. Выложите на смазанный маслом противень. Смажьте сконы молоком и присыпьте сахаром и корицей. Выпекайте в течение 15-20 минут.
Карельские вести: последние новости
Салат из свеклы и рукколы Клафути с вишнями Чернично-лимонный торт
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ужасающие фото звезд до и после пластики17
Изнемогающая Валерия попросила помощи12
Какие позы в сексе нравятся женщинам меньше всего
«Какой ужас»: Волочкова показала полуголую дочь4
Отец и дочь нарушили правила и покорили интернет
Видео
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:15
Друзья раскрыли тайну личной жизни Бондарчука
Звёзды
05:23
Экзотические фрукты необычного вида
Еда
06:17
Вещества, вызывающие смертельные зависимости
Здоровье
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
10:47
Как живут звёздные голливудские детки
Звёзды Дети
02:55
Как понять, что вы — экстрасенс
Психология
08:45
Эпидемии, которые чуть не уничтожили людей
Здоровье
01:00
Валерия в микрошортах показала идеальные бедра
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение