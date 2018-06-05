Тыквенные сконы с белым шоколадом 

Классическая английская выпечка с насыщенным тыквенным ароматом и кусочками белого шоколада.
Ингредиенты
Мука 300 г коричневый сахар 60 г молотый имбирь 1 ч. л.
корица 1 ч. л.
разрыхлитель 1 ч. л.
соль 1 щепотка
сливочное масло 80 г белый шоколад 70 г кефир 80 мл тыквенное пюре 120 мл ваниль 1 ч. л.
Способ приготовления
Время готовки45 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняАнглийская
Разогрейте духовку до 200 градусов.
Смешайте муку с сахаром, специями, разрыхлителем и солью. Добавьте холодное масло и перетрите в крошку. Затем добавьте измельченный шоколад. Влейте кефир, добавьте тыквенное пюре и ваниль. Быстро замесите тесто.
Тесто скатайте в шар и прижмите его, чтобы сформировать плоский диск. Разрежьте его на треугольники. Выложите на смазанный маслом противень. Смажьте сконы молоком и присыпьте сахаром и корицей. Выпекайте в течение 15-20 минут.