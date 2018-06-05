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Журналист протестировал еду «на случай конца света» и пожалел
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Журналист протестировал еду «на случай конца света» и пожалел 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Автор Vice Джастин Каффер, специализирующийся на экспериментах, попробовал питаться едой, которую предлагает закупать известный телевизионный проповедник Джим Бэккер (Jim Bakker) на случай апокалипсиса. О результатах эксперимента Каффер отчитался на страницах издания.
Пища Бэккера продается в ведерках. В них содержатся пакеты с различными нескоропортящимися ингредиентами для самостоятельного приготовления блюд. Молодой человек начал знакомство с пищевой программой проповедника с мексиканской еды. Он купил ведерко, рассчитанное 196 порций. Производитель предлагает использовать содержимое для приготовления тако, начос, энчиладас и других мексиканских блюд. Набор рассчитан на 30 дней, однако сотрудник Vice не продержался на нем и недели.
По словам Каффера, как он ни старался экспериментировать с блюдами и соусами, обмануть себя не получилось — еда оказалась невкусной, и наслаждаться ею было невозможно.
«Напитки были моим единственным спасением в течение лишь пяти дней, что я давился этой затхлой едой», — признается Каффер.
Журналист шутит, что в случае реального апокалипсиса он скорее склонится к каннибализму, чем будет употреблять еду Бэккера. «В конце концов я пришел к выводу, что Vice не платит мне достаточно средств, чтобы я терпел такие страдания, и я завязал», — заключил Каффер.
Ранее Бэккер предлагал своим последователям покупать у него хижины на плато Озарк ради спасения во время апокалипсиса. По его словам, это лучшее место, чтобы пережить конец света, согласно исследованиям правительства и НАСА. Помимо хижин Бэккер предложил приобретать у него воду и годовые запасы еды.
Бэккер с середины 1960-х годов вел христианские передачи. В конце 1980-х его обвинили в изнасиловании и мошенничестве. Суд признал справедливость обвинений по 24 пунктам и приговорил его к тюремному заключению на пять лет. Выйдя на свободу, Бэккер продолжил выступать с телепроповедями. После стрельбы в школе во Флориде в феврале 2018 года он заявил, что во сне ему явился Бог в камуфляжной форме и с винтовкой AR-15 за спиной и объявил, что поддерживает план Дональда Трампа раздать учителям оружие.
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