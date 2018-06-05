10 причин есть манго каждый день

Манго относится к тем немногим продуктам, которые объединили в себе восхитительный вкус и огромную пользу для здоровья. В этом фрукте содержится огромное количество витаминов и питательных веществ. Манго можно добавлять в смузи и салаты, а также использовать в качестве самостоятельной закуски. Существует как минимум десять причин для того, чтобы употреблять в пищу манго каждый день.

Укрепление иммунитета

Если вы хотите, чтобы ваш иммунитет стал более сильным, то обязательно включите манго в свой рацион. Этот фрукт отличается высоким содержанием бета-каротина и каротиноидов, при попадании в организм человека эти вещества преобразовываются в витамин А и выполняют антиоксидантную роль, то есть защищают от негативного воздействия свободных радикалов. Высокое содержание витамина С обеспечивает поддержку иммунной системы.

Снижение вероятности развития рака

Противораковый эффект обеспечивается не только за счет высокого содержания антиоксидантов, в манго содержатся галловая кислота, кверцетин, астрагалин, фисетин и другие растительные соединения с высокой противораковой активностью. Научно доказано, что регулярное получение этих веществ через продукты питания снижает вероятность развития рака молочной железы, рака простаты и лейкемии.

Улучшение мозговой активности

В манго содержится немалое количество витамина В6, он необходим для правильной работы нервной системы, в том числе и головного мозга. Важность витамина В6 обусловлена его участием в формировании нейротрансмиттеров, отвечающих за качество сна и настроение человека. Содержащийся в манго глутамин относится к одним из важнейших аминокислот, нужных для хорошей памяти и способности к концентрации внимания.

Защита печени

Печень сильнее других органов нуждается в защите от токсических веществ, а в манго, как было упомянуто выше, содержится большое количество антиоксидантов. Ежедневное употребление манго — это самый простой и естественный способ поддержания печени в хорошем состоянии.

Снижение уровня холестерина

Все продукты с высоким содержанием пектина и клетчатки способствуют снижению уровня плохого холестерина в крови, именно к таким относится манго. Помимо прочего в этом фрукте содержится калий, что тоже сказывается на здоровье сердечно-сосудистой системы.

Помощь в контроле над весом

Манго обязательно должен присутствовать в рационе тех, кто стремится похудеть или сохранить вес после похудения. Соотношение питательных ценностей и сахаров в манго способствует поддержанию хорошей формы, для достижения максимальной эффективности в данном вопросе манго нужно есть вместе с кожурой.

Нормализация работы пищеварения

Содержащаяся в манго клетчатка способствует выведению токсинов и улучшению работы пищеварения. Для того, чтобы получить 20% от суточной нормы клетчатки, достаточно съесть всего один плод, он же поможет избежать недостатка калия. При дефиците калия в организме нарушается водный баланс, это вызывает затруднения в работе кишечника.

В одном манго содержится не менее 560 мг калия, это около 16% от суточной нормы микроэлемента.

Польза для зрения

В одной порции манго содержится четверть от дневной нормы витамина А, он важен для здоровья глаз и хорошего зрения. Для того, чтобы поддерживать здоровье глаз естественными способами, нужно включить в свой рацион манго и регулярно делать упражнения для глаз. Также для зрения полезны морковь и ягоды, их можно сочетать вместе с манго в смузи.

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Улучшение состояния кожи

Употребление манго способствует поддержанию естественного баланса жидкости в кожном покрове, а также защите от появления угревой сыпи. Манго будет полезен для поддержания здоровья кожи не только при употреблении в пищу, на его основе можно делать маски для лица. К измельченной мякоти манго добавляют натуральный йогурт и мед, такую маску используют для увлажнения кожи. Пользоваться такой маской можно только при отсутствии угрей и других воспалительных элементов на коже, при их наличии манго будет гораздо полезнее для употребления внутрь.

Профилактика дефицита железа и кальция

Это один из лучших натуральных источников кальция и железа, в одной порции манго присутствует 18 мг кальция и 0,26 мг железа. Манго обязательно должны присутствовать в рационе людей, страдающих от малокровия.

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