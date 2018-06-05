Как оставаться в форме после травмы?

Справиться с последствиями травмы непросто, каждое серьезное повреждение оставляет после себя отпечаток на всю жизнь. Все имеющиеся силы нужно направить на свое восстановление, улучшение состояния своего здоровья и обретение психологического равновесия. Прийти в себя и вновь обрести форму после травмы вам помогут ваши органы чувств.

Обоняние

Ароматерапия — это не просто способ создать приятную ароматическую атмосферу, это инструмент для управления своим состоянием. Ароматы можно использовать для ускорения своего воспаления, научно доказано, что определенные эфирные масла способны бороться с воспалением, заглушать боль, снимать раздражение, а также успокаивать и снижать уровень стресса.

Самыми полезными средствами для восстановления станут:

Эфирное масло тысячелистника — снижает уровень мочевой кислоты, устраняет воспаление, предупреждает заражение крови, избавляет от признаков ревматизма. Обладает свойством снижать артериальное давление и усиливать потоотделение для охлаждения и очищения организма;

Эфирное масло тимьяна — обладает антибактериальным и противосудорожным действием, а также помогает избавиться от шрамов;

Эфирное масло чайного дерева — эффективно борется с бактериальными и вирусными инфекциями, ускоряет процессы восстановления;

Эфирное масло бархатцев — препятствует росту патогенно флоры, распространению инфекции, снимает воспаление и ослабляет судороги. Обладает свойством отпугивать насекомых;

Эфирное масло шалфея — останавливает бактериальные, вирусные, грибковые и паразитарные инфекции, обладает противовоспалительным действием, снимает спазмы.

Вкус

Через питание организм получает нужные ему витамины и минералы, полноценное питание ускоряет реабилитацию и помогает поправиться. К тому же правильная еда даст энергию для восстановления.

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Для восстановления после травмы необходимы следующие продукты:

Гороховый протеин — насыщенный аминокислотный состав помогает победить усталость, повышает иммунитет и укрепляет кости;

Голубика — обладает выраженным противовоспалительным действием, увеличивает количество клеток-киллеров, действие которых направлено против раковых клеток и клеток, зараженных вирусами;

Вишня — снимает воспаление и эффективно снимает мышечные боли, способствует восстановлению сил;

Лосось — богат на содержание омега-3 кислот, необходимых для построения новых тканей и восстановления поврежденных;

Гранат — содержит много антиоксидантов, стимулирует мозговую активность, улучшает память, делает мышечные ткани более прочными.

Слух

Давно замечено, что музыка оказывает влияние на состояние здоровья человека, научные исследования не опровергают этого факта.

После прослушивания приятной музыки у людей поднимается настроение, нередко боль утихает сама собой без применения лекарств.

Энергичные мелодии с выраженным ритмом — поднимают настроение, заставляют вспомнить о своих целях и продолжить движение вперед;

Мелодичные композиции — способствуют повышению качества сна, позволяют почувствовать себя отдохнувшим;

Медленные музыкальные ритмы — приносят полное расслабление, ведь при их прослушивании замедляются дыхание и сердцебиение.

Осязание

Шведский массаж — показан при травмах, так как приносит глубокое расслабление;

Арома-массаж — не только расслабляет, но и лечит головные боли, помогает избавиться от мышечных болей в шее и спине, а также от расстройств сна;

Массаж горячими камнями — понижает артериальное давление и расслабляет забитые мышцы.

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