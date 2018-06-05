11 рецептов с клубникой

Вкусная клубника — сезонная клубника, та, что продается на рынках средней полосы России с конца мая по начало июля. Клубнику едят просто так, перемалывают в блендере с сахаром, добавляют в гранолы и каши, делают из нее сорбеты, варят пятиминутки и варенье. Каждый сезон мы жадно на нее бросаемся, а потом, быстро пресытившись, перестаем реагировать на ее флюиды и довольно быстро забываем до следующей весны (что, конечно, зря). Мы же решили вспомнить о тех рецептах, где клубника совсем не похожа на десертную ягоду, и смело сочетается с луковым или рыбным соусом, с яйцом пашот, с курицей и гравлаксом из утки.

Гаспачо с клубникой

По сути, это тот же гаспачо, только помидорный цвет и вкус оттенен клубничным. Рецепт Адриана Кетгласа , бренд-шефа AQ Kitchen и Grand Cru, который утверждает, что, когда сезон клубники сойдет, в этот суп можно будет добавить другие фрукты, например, черешню, дыню или арбуз. Гаспачо с клубникой

Суп из клубники

На самом деле, это больше похоже на десерт. Тщательно взбитая клубника смешивается с сухим шампанским. В принципе, его можно поменять на другое белое сухое, но игристые вина дают этому супу нужную воздушность. Суп из клубники, перечной мяты, зеленого базилика и белого игристого вина

Фруктовая закуска с творожным сыром

Печеные груши, карамелизированные сливы и свежая клубника подаются вместе со сливочным сыром и сверху поливаются медом. К клубнике еще прилагается стружка темного шоколада и листочек мяты. Фруктовая закуска с творожным сыром

Равиоли с рикоттой в апельсиновом соусе с фрикасе из фруктов

Равиоли готовятся с рикоттой и дробленым черным шоколадом, а клубника тут прописана в соусе, который делается на основе апельсинового сока. Равиоли с рикоттой в апельсиновом соусе с фрикасе из фруктов

Гравлакс из утки

Вообще, гравлакс — это скандинавский подмаринованный лосось. Тут же вместо рыбы используется утка, но метаморфозы, случившиеся с ней, также интересны. Гравлакс из утки

Блюдо по мотивам закуски из репертуара колумниста «Афиши–Еда» Елены Чекаловой . Лена подает засоленную утку с фенхелем, а мы решили попробовать ее с салатом из свекольной ботвы.

Вареники с клубникой

Простейший рецепт, в котором клубника выступает начинкой для вареников. Единственное, о чем надо помнить, — в клубнике слишком много воды, поэтому старайтесь перед готовкой ее хотя бы хорошенько просушить. Вареники с клубникой

Салат из клубники и черри

По сути, это классический итальянский салат капрезе, только в него еще добавили клубнику и рукколу. Салат из клубники и черри

Шпинат с клубникой и орехами

Поровну клубники и шпината и совсем немного жареного грецкого ореха. Когда сезон клубники пройдет, этот салат можно будет готовить с малиной. Шпинат с клубникой и орехами

Брускетта с маскарпоне и свежей клубникой

Редкой красоты десерт: на цельнозерновой хлеб намазывается маскарпоне, а сверху густо кладется клубника в лимонном сиропе. Пропорции, указанные в рецепте, подразумевают, что эта брускетта — закуска. На самом деле, готовить надо больше. Брускетта с маскарпоне и свежей клубникой

Салат с копченым лососем и клубникой

Энергичный вкус лосося нейтрализует обилие клубники, только следите за тем, чтобы ягоды не были слишком сладкими. Салат с копченым лососем и клубникой

Салат с яйцом пашот, клубникой, авокадо и молодым шпинатом

Идеальный неторопливый завтрак. Полтора десятка ингредиентов соединены луковым соусом и увенчаны яйцом пашот. Салат с яйцом пашот, клубникой, авокадо и молодым шпинатом