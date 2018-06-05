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Клафути с вишнями
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Клафути с вишнями 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Вкуснейшая ароматная запеканка с вишнями, которую можно приготовить в любое время года.
Ингредиенты
Вишни 500 г  коньяк или водка 2 ст. л.
яйца 2 шт  сахар 50 г  мука 30 г  йогурт 120 мл  сливки 120 мл  лимон (цедра) 1 шт  Способ приготовления
Время готовки45 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняФранцузская
Разогрейте духовку до 200 градусов.
Вишни сложите в керамическую или стеклянную форму для запекания, добавьте 1 ст. л. сахара и коньяк. Хорошо перемешайте. Поместите в духовку на 5-6 минут.
Тем временем взбейте яйца с сахаром в крепкую пену. Добавьте муку и хорошо перемешайте. Затем добавьте 1 ст. л. сока, выделившегося из вишен, йогурт, сливки и лимонную цедру.
Смажьте форму для запекания сливочным маслом. Вылейте в нее половину теста. Выложите на него вишни и залейте оставшимся тестом. Выпекайте в течение 25-30 минут. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой.
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