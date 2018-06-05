Клафути с вишнями

Вкуснейшая ароматная запеканка с вишнями, которую можно приготовить в любое время года.

Ингредиенты

Вишни 500 г коньяк или водка 2 ст. л.

яйца 2 шт сахар 50 г мука 30 г йогурт 120 мл сливки 120 мл лимон (цедра) 1 шт Способ приготовления

Время готовки45 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняФранцузская

Разогрейте духовку до 200 градусов.

Вишни сложите в керамическую или стеклянную форму для запекания, добавьте 1 ст. л. сахара и коньяк. Хорошо перемешайте. Поместите в духовку на 5-6 минут.

Тем временем взбейте яйца с сахаром в крепкую пену. Добавьте муку и хорошо перемешайте. Затем добавьте 1 ст. л. сока, выделившегося из вишен, йогурт, сливки и лимонную цедру.

Смажьте форму для запекания сливочным маслом. Вылейте в нее половину теста. Выложите на него вишни и залейте оставшимся тестом. Выпекайте в течение 25-30 минут. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой.