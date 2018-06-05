Археологи нашли в удивительном сосуде следы старейшего оливкового масла

Оливковое масло — неотъемлемая часть итальянской кухни, и так было на протяжении тысяч лет. Недавно же учёные из США выяснили, что в Италии начали использовать «жидкое золото», как порой называют оливковое масло, уже на рубеже 2-3 тысячелетий до нашей эры. То есть как минимум на 700 лет раньше, чем было принято считать.

Группа исследователей во главе с Давидом Танаси (Davide Tanasi) из Университета Южной Флориды провела химические анализы восстановленного керамического сосуда, фрагменты которого были найдены в 90-х годах прошлого столетия во время раскопок в местечке Кастеллуччо, Сицилия. Специалисты хотели таким образом определить, что содержали люди в древней посуде.

Собрали странный сосуд из порядка 400 керамических фрагментов сотрудники Музея археологии Сиракуз. В итоге получился яйцевидный кувшин, украшенный тремя вертикальными ручками. Высота находки — примерно один метр.

Помимо этой посуды учёные нашли на месте раскопок и другой кухонный инвентарь, включая две чаши с внутренней перегородкой (явно для раздельного хранения двух субстанций) и большую терракотовую сковороду.

Форма этого сосуда и перегородки не были похожи ни на что другое, найденное в Кастеллуччо. Кувшин был похож на сицилийскую посуду, датированную концом третьего и началом второго тысячелетия до нашей эры (ранний бронзовый век). «Мы захотели узнать, как он использовался, поэтому провели химический анализ», — объясняет Танаси в пресс-релизе.

Специалисты изучили все три артефакта, используя различные методы: газовая хроматография, масс-спектрометрия и ядерный магнитный резонанс. В результате они обнаружили на изучаемых образцах органические остатки, которые содержали олеиновую и линолевую кислоты — признаки того, что в сосуде хранили оливковое масло.

По словам Танаси, результаты работы говорят о том, что в древней Италии начали использовать оливковое масло, по крайней мере, на 700 лет раньше, чем было принято считать.

До этого самыми древними следами оливкового масла в Италии считались находки из Южной Италии в Козенца и Лечче. Возраст тех находок — 12-11 век до нашей эры (медный век).

Результаты исследования необычного ссуда со следами «жидкого золота» представлены в научном издании Analytical Methods.

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