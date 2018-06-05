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Французские тосты с клубникой
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Французские тосты с клубникой 

Карельские вести 31 минуту назад
Фото: Карельские вести
Одно из самых популярных блюд для завтрака — французские тосты. Попробуйте приготовить их с начинкой из творога из клубники.
Ингредиенты
Творог 1% 100 г  ванильный сахар 1 ч. л.
клубника 125 г  яйца 3 шт  кефир 350 мл  корица 1 ч. л.
соль 1 щепотка
хлеб 1 буханка
кокосовая стружка 40 г  миндальные лепестки 60 г  Способ приготовления
С помощью блендера или кухонного комбайна смешайте творог, ваниль и клубнику (несколько ягод оставьте для украшения). Взбейте до кремовой текстуры.
Время готовки30 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняФранцузская
У хлеба срежьте горбушки, а оставшуюся часть нарежьте на 6 частей. В каждом ломтике сделайте поперечный надрез, чтобы образовался карман. С помощью ложки или кондитерского мешочка наполните их творожной смесью. Поместите в холодильник.
Яйца взбейте венчиком с кефиром, добавьте корицу, ваниль, соль и перемешайте. Окунайте в эту смесь ломтики хлеба, оставляя каждый пропитываться примерно на 45 секунд. Затем обваляйте их в смеси кокосовой стружки и миндальных лепестков.
Разогрейте в сковороде немного растительного масла. Обжарьте тосты с обеих сторон примерно по 2-3 минуты. Подавайте сразу, украсив клубникой.
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