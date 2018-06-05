Французские тосты с клубникой

Одно из самых популярных блюд для завтрака — французские тосты. Попробуйте приготовить их с начинкой из творога из клубники.

Ингредиенты

Творог 1% 100 г ванильный сахар 1 ч. л.

клубника 125 г яйца 3 шт кефир 350 мл корица 1 ч. л.

соль 1 щепотка

хлеб 1 буханка

кокосовая стружка 40 г миндальные лепестки 60 г Способ приготовления

С помощью блендера или кухонного комбайна смешайте творог, ваниль и клубнику (несколько ягод оставьте для украшения). Взбейте до кремовой текстуры.

Время готовки30 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняФранцузская

У хлеба срежьте горбушки, а оставшуюся часть нарежьте на 6 частей. В каждом ломтике сделайте поперечный надрез, чтобы образовался карман. С помощью ложки или кондитерского мешочка наполните их творожной смесью. Поместите в холодильник.

Яйца взбейте венчиком с кефиром, добавьте корицу, ваниль, соль и перемешайте. Окунайте в эту смесь ломтики хлеба, оставляя каждый пропитываться примерно на 45 секунд. Затем обваляйте их в смеси кокосовой стружки и миндальных лепестков.

Разогрейте в сковороде немного растительного масла. Обжарьте тосты с обеих сторон примерно по 2-3 минуты. Подавайте сразу, украсив клубникой.