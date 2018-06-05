10 правил удачного шоппинга в магазине здоровых продуктов

Когда самое выгодное время для покупок и что приготовить из кокосовой муки? Основательница сети магазинов «Город-Сад» и мама двоих детей Дарья Лисиченко рассказала, почему не нужно бояться общаться с консультантами в магазинах здорового питания и как экономить на ЗОЖ-шоппинге.

Начинайте знакомство с магазином с кулинарии

Не во всех ЗОЖ-магазинах она есть, но если такой отдел существует, идите прямиком туда. Это хороший способ протестировать новые блюда и определиться со вкусами. Если вы едите сырники, попробуйте сырники из тофу с манговым соусом. Одновременно можно узнать, как их приготовить дома. Сейчас многие предпочитают растительные виды молока обычному коровьему. Позавтракайте кашей из киноа на миндальном молоке. Возможно, завтра вам захочется повторить ее дома.

Выбирайте продукты в небольших упаковках

Это удобно, если вы не уверены, что будете использовать продукт каждый день. Большинство наших поставщиков делают продукты именно в небольших упаковках. Во-первых, я замечаю, что люди меньше готовят дома. Во-вторых, вам не нужно ставить на полку огромную пачку муки или растительного молока и каждый раз думать, как их использовать.

Выбирайте магазины с линейками продуктов для людей с разными системами питания

В магазинах, где есть четкое разграничение товаров для веганов, вегетарианцев и людей, которые решили отказаться от сахара, глютена, молочных продуктов (или ищут их альтернативы от добросовестных производителей), ориентироваться гораздо проще. Вы можете найти замену абсолютно всему, что привыкли видеть в обычных супермаркетах.

Расскажу, как это выглядит на примере «Город-Сад».

У нас большой спрос на безглютеновые продукты, поэтому всегда можно найти муку разных сортов (замена пшеничной), хлеб, тарты, кексы, кускус.

Для веганов тоже есть вся линейка продуктов: от молока, сыра до колбасы и raw vegan десертов.

Большинство десертов, кстати, — без сахара. В классических рецептах мы стараемся заменять сахар на сироп топинамбура либо вообще не используем подсластители.

Не бойтесь пробовать новое

Общайтесь с консультантами. Задавайте вопросы вроде: «Какой мукой я могу заменить пшеничную?», «Что я могу приготовить из амаранта?» и т.д. Люди часто думают, что продукты из магазинов здорового питания нужно как-то по-особенному готовить. На самом деле овсяная, соевая, рисовая и другие виды муки, например, практически не отличаются по своим свойствам от обычной пшеничной. Ореховое молоко в напитках, кашах, выпечке ведет себя точно так же, как и обычное.

Обращайте внимание на листовки в магазинах

Конечно, в магазинах здорового питания есть и более нетривиальные вещи вроде амаранта или кокосовой муки. Кстати, последнюю я очень люблю. Смешиваю ее с мукой из киноа и безглютеновой смесью и делаю вафли — дочка их обожает! Понятно, что не все знают, что делать с подобными продуктами, поэтому вооружайтесь рецептами, которые часто можно найти в самих магазинах (у нас они лежат на кассе).

Не упускайте возможности пообщаться с производителями

Это можно сделать на лекториях. Например, мы часто приглашаем самих производителей, которые рассказывают о своих брендах. Анонсы таких встреч можно найти в Instagram.

Не покупайте псевдо-здоровые продукты

В индустрии питания есть такое понятие greenwashing — это маркетинговые стратегии и «зеленый» PR, которые призваны ввести потребителя в заблуждение. Например, на упаковке могут быть слова «bio», «organic», а продукт при этом не сертифицирован, как органический. Ищите на упаковках обозначения сертифицирующих органов.

Еще один неприятный тренд — когда на упаковке пишут «без сахара», но в составе есть фруктоза. Это обман!

Интересуйтесь составом продуктов

Недобросовестные производители грешат тем, что привлекают внимание покупателей знакомыми модными словами. Одно из самых популярных сейчас — «асаи боул». На самом деле, в этом блюде даже может не быть знаменитого суперфуда — ягод асаи. Уточняйте у консультантов составы блюд в кулинариях и смотрите составы самостоятельно в магазинах.

Обращайте внимание на российских производителей

Например, в «Город-Сад» большая часть поставщиков — местные. Когда мы начинали, у нас было много импортных сертифицированных органических продуктов. Сейчас практически всем нашлась замена от локальных поставщиков. Раньше не было альтернатив обычной пасте сейчас компания Гурмайор делает отличные виды макарон из пророщенной пшеницы, с полбой, киноа. У них есть детская серия Pasta La Bella Baby. Еще я очень люблю каши Омегевит с суперфудами, которые завариваются на воде.

Плюс, в сезон в магазинах здоровых продуктов можно найти свежайшие фрукты и овощи от локальных поставщиков. С марта ребята из Суперфуд Фарм поставляют нам кейл, брокколини, перцы, помидоры — это все органическая продукция.

Следите за акциями

Есть такое мнение, что походы по ЗОЖ-магазинам — это затратно. На самом деле, все можно оптимизировать. Во-первых, когда вы начинаете разбираться в продуктах, вы перестаете покупать лишнее.

А во-вторых, в большинстве здоровых магазинов часто проходят акции совместно с конкретными производителями. У нас, например, после 19:00 скидка на всю кулинарию 40%.

Системы лояльности

Всегда интересуйтесь системами лояльности. Расскажу о нашей: если скачать приложение «Город-Сад» и делать заказы с его помощью, можно копить баллы и потом обменять их на что угодно в магазинах. Плюс, если у проекта есть партнерские программы с фитнес— или йога-студиями, вы можете получить бесплатную тренировку. Мы такое тоже практикуем!

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