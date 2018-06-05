Какая еда на Руси считалась «богатырской»

Русские богатыри прославились и стали героями былин благодаря своей невиданной силе. Но для того чтобы быть в такой отличной физической форме, одних упражнений мало. Не менее важен и рацион питания. Так что же ели и пили наши богатыри?

Овощи

В те времена, когда былинные богатыри защищали Русь-матушку, наши земляки еще не знали многих овощей. Моркови, капусты, помидоров, огурцов, свеклы, перца, тыквы и даже обычного лука на столах богатырских не было. Да и картофель, который теперь считается исконно русским блюдом, завез к нам только Петр I.

Зато повсеместно питались редькой. Причем выращивали преимущественно те сорта, плоды которых отличались не горьким вкусом и чрезвычайно большой массой. Вес одной такой редьки мог достигать 12 килограммов.

Надо упомянуть и репу, известную людям с древности. Примечательно, что европейцы этот овощ не выращивали. А вот на Руси из нее готовили множество различных блюд: варили каши и супы, использовали ее в качестве начинки для пирогов и даже солили.

Зерно и бобы

Манной кашей, которой обычно пичкают детей со словами: «Кушай, будешь сильным, как богатырь!», на самом деле богатыри не питались вовсе, потому как в былинные времена ее просто не было. Да что говорить, если даже привычные нам овсяные хлопья появились в России сравнительно недавно. Что же касается наших воинов, то они ели кашу из цельного овса, который долго томили в печи для того, чтобы зерно размягчилось. В кашу добавляли сливочное, конопляное или льняное масло.

Горох также был достаточно распространен на Руси. Из него варили каши и похлебки. Кроме того, горох добавляли в тесто для блинов и лепешек.

Мясо и рыба

Нельзя сказать, что мясо на столе у богатырей не переводилось. Скорее, наоборот. Однако если и выпадал такой счастливый случай, то зачастую это была дичь или мясо диких животных. Тем более что воины почти всегда находились в полевых условиях, и им ничего не оставалось, как питаться тем, что давала сама природа.

Так что основой богатырского рациона являлась все-таки рыба. К тому же в сушеном виде ее удобно было брать в дорогу. Из сушеной рыбы также варили супы, добавляли ее в каши.

Ягоды, грибы и травы

В те времена все, от крестьянина до князя, питались дарами леса: грибами, ягодами, травами. В этой связи следует отметить известный всем щавель. Щавель ели свежим, а также сушили и солили. Собирали и дикий лук (черемша), и пастернак, и лебеду, и козлобородник, и чистец.

Из грибов готовили самые разнообразные блюда и начинку для пирогов, и, конечно, грибы заготавливали на зиму, преимущественно сушили. А ягоды вымачивали или варили из них варенье. Поскольку сахара тогда еще не было, в варенье клали мед.

Напитки

Ни чай, ни тем более кофе воины не употребляли. Не потому, что считали эти напитки вредными. Просто в старину на Руси о них не знали. В основном богатыри пили воду, квас и кисель. Последний, кстати, заквашивали, как тесто, за что он и получил свое название. Немного закисшей муки разводили водой и варили. Получалась такая густая масса, что кисель не пили, а ели ложкой или резали ножом. К киселю обычно подавали молоко, сметану или мед.