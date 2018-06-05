9 способов зарядиться энергией

Когда человек страдает от недостатка энергии, каждый день кажется ему бесконечно долгим, даже невысокие нагрузки выбивают его из колеи. Некоторые способы увеличения уровня энергии связаны с приемом энергетических напитков и таблеток, то есть искусственных средств. Перед тем как отдавать деньги за такие средства, нужно понять, что они могут не принести эффективности. В отличие от искусственных естественные способы поднять энергию работают в любой ситуации. Здесь собраны лучшие способы повысить уровень энергии.

Повышение качества сна Сон представлен первым в списке не случайно, это самый естественный способ набраться сил. Для того, чтобы проснуться утром бодрым и полным энергии, нужно получить как минимум семь часов качественного ночного сна. Если ты ведешь активный образ жизни, то тебе важно соблюдать режим сна и бодрствования. За два часа до сна нужно избегать использования телефонов и прочих электронных устройств, это поможет уснуть как можно быстрее.

Физические тренировки

Регулярные физические тренировки сильно повышают уровень энергии в повседневной жизни. В первое время, пока привычка тренироваться еще не выработалась, занятия будут отнимать много сил, но по мере выработки адаптации уровень энергии будет повышаться. Для того, чтобы тренироваться, не обязательно ходить в зал, прогулка быстрым шагом и выполнение упражнений — это уже приличная физическая активность.

Исследования показывают, что регулярные физические нагрузки улучшают качество сна, то есть способствуют повышению энергии сразу в двух направлениях.

Натуральный кофе

Это самый естественный источник кофеина, он не только повышает уровень энергии, но и по данным исследований оказывает профилактику онкологических заболеваний, деменции, болезни Паркинсона. Причина в том, что кофеин способствует выработке адреналина, от чего усиливается приток крови к мышцам. При этом печень освобождает сахар, выпуская его в кровь, от этого уровень энергии становится выше. Аналогичным эффектом обладает не только кофе, но и зеленый чай, а также некоторые травяные отвары, к примеру, чай из ромашки.

Антиоксиданты

Натуральные источники энергии, которые в отличие от кофе не имеют противопоказаний. Получить антиоксиданты естественным путем можно из помидоров, апельсинов, мандаринов, других свежих овощей и фруктов. Антиоксиданты выступают в качестве защиты от действия свободных радикалов, тормозят процессы старения и укрепляют здоровье, помогают бороться со стрессом и становиться более счастливым.

Питьевой режим

Люди чувствуют себя ослабленными по причине обезвоживания, вода необходима для правильного функционирования всех органов и систем. Даже небольшая потеря воды сказывается на самочувствии и уровне метаболизма. Каждому приему пищи должно соответствовать 450-500 мл выпитой воды. Чем выше потребление воды — тем выше уровень энергии.

Получение магния с питанием

Ряд исследований показывают, что люди, получающие достаточно магния с продуктами питания, отличаются более высоким уровнем энергии. Магний содержится в зерновых культурах, фундуке и миндале, шпинате, тыквенных семечках, черной фасоли.

Отказ от алкоголя и никотина

Употребление алкоголя и курение лишают сил, при курении повышается артериальное давление и появляются проблемы со сном, что сказывается на уровне энергичности. Алкоголь оказывает аналогичное воздействие, после его употребления человек ощущает себя сонным, но даже если у него получится заснуть, сон н будет качественным.

Блок похожие статьи

Энергетические продукты

Получить энергию из еды можно без энергетических напитков и батончиков, существуют натуральные перекусы, которые помогают восполнить силы. Для увеличения уровня энергии нужно употреблять продукты на основе клетчатки и белка, к примеру, крекер из цельного зерна с арахисовым маслом или горсть орехов, в которых будет не только клетчатка, но и много магния.

Снижение употребления сахара

Если ты не можешь полностью отказаться от сахара, то замени искусственные сладости на натуральные, на фрукты и сухофрукты. Некоторые искусственные подсластители временно повышают уровень энергии, но после происходит еще более сильный спад. Ограничение количества легких углеводов в питании дает очень быстрый эффект, люди перестают чувствовать себя вялыми и обессиленными.

Инвестируя время в тренировки, а средства — не в искусственные тренировки, а в правильное питание, ты не только повысишь уровень энергии, но и укрепишь здоровье, сделаешь тело более сильным и красивым.

Читать далее

Другие материалы по теме:

Эти симптомы нельзя игнорировать

5 привычек, которые заставляют болеть

Как не заболеть диабетом?