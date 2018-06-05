Выпечка помогает сократить количество калорий в десертах

В процессе выпечки в прямом смысле слова сжигаются калории от сахара, как показало исследование.

Ученые из Канады пришли к выводу о том, что если человек хочет сделать любимый десерт менее калорийным, то ему надо выбрать выпечку. Оказывается, при очень высоких температурах в духовых печах калории, которые содержатся в сахаре, в прямом смысле выгорают. Так что то количество калорий, которое может быть написано на упаковках с магазинной выпечкой, в реальности не отражает их истинного содержания.

Этот вывод исследователи из Университета Британской Колумбии сделали после того, как измерили содержание сахара до и после выпечки. Они сделали две разновидности кексов. В одной использовался так называемый инвертный сахар, представляющий собой комбинацию фруктозы и глюкозы, а в другой — обычная сахароза. Затем ученые сравнили количество сахара, которое осталось в каждом кексе после его окончательного приготовления.

Извлеченные из духовки сладости подвергли заморозке и высушиванию, затем их измельчили до состояния порошка и провели через лабораторный процесс с использованием ферментов, который повторял пищеварение человека. Оказалось, что при приготовлении выпечки с инвертным сахаром теряется до 20% калорий. Если же используется обычный сахар, то «исчезают» от 5 до 8% калорий.