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Выпечка помогает сократить количество калорий в десертах
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Выпечка помогает сократить количество калорий в десертах 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
В процессе выпечки в прямом смысле слова сжигаются калории от сахара, как показало исследование.
Ученые из Канады пришли к выводу о том, что если человек хочет сделать любимый десерт менее калорийным, то ему надо выбрать выпечку. Оказывается, при очень высоких температурах в духовых печах калории, которые содержатся в сахаре, в прямом смысле выгорают. Так что то количество калорий, которое может быть написано на упаковках с магазинной выпечкой, в реальности не отражает их истинного содержания.
Этот вывод исследователи из Университета Британской Колумбии сделали после того, как измерили содержание сахара до и после выпечки. Они сделали две разновидности кексов. В одной использовался так называемый инвертный сахар, представляющий собой комбинацию фруктозы и глюкозы, а в другой — обычная сахароза. Затем ученые сравнили количество сахара, которое осталось в каждом кексе после его окончательного приготовления.
Извлеченные из духовки сладости подвергли заморозке и высушиванию, затем их измельчили до состояния порошка и провели через лабораторный процесс с использованием ферментов, который повторял пищеварение человека. Оказалось, что при приготовлении выпечки с инвертным сахаром теряется до 20% калорий. Если же используется обычный сахар, то «исчезают» от 5 до 8% калорий.
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