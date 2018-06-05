Лимонные маршмеллоу

Нежное лакомство с насыщенными ароматами лимона и тимьяна.

Ингредиенты

Желатин 3 пакетика (7,5 ч. л.)

холодная вода 420 мл сахар 400 г соль 1 щепотка

лимонный сок 60 мл лимон (цедра) 1 шт тимьян 4-5 веточек

желтый пищевой краситель 6-10 капель

сахарная пудра по вкусу

Способ приготовления

Время готовки2 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиСредне КухняМеждународная

В большую миску всыпьте желатин и залейте половиной холодной воды. Оставьте, чтобы желатин впитал воду.

Оставшуюся воду влейте в кастрюльку и смешайте с сахаром, поместите на средний огонь. Оборвите листья с веточек тимьяна и бросьте их в сахарную смесь. Увеличьте огонь. Варите сироп до состояния мягкого шарика.

С помощью миксера начинайте взбивать желатин, тонкой струйкой вливая сахарный сироп. Взбивайте до однородности. Добавьте лимонный сок, цедру и краситель. Взбивайте на высокой скорости около 15 минут.

Форму для выпечки хорошо посыпьте сахарной пудрой. С помощью смазанной маслом силиконовой лопатки выложите смесь в форму, разровняйте верх и хорошо посыпьте сахарной пудрой сверху. Оставьте минимум на 2 часа при комнатной температуре. Как только масса застынет окончательно, нарежьте ее на кусочки любой формы и обваляйте их в сахарной пудре.