Диеты звезд для идеальной фигуры в купальнике

Кетогенная диета

Чтобы взять себя в руки, записаться в спортзал и перестать заглядывать в «Макдоналдс» , нужно совсем немного — посмотреть фотографии Холли Берри. В 51 год она выглядит лучше многих своих куда более молодых коллег. Настоящая Женщина-кошка. Ее совершенное тело — результат соблюдения плана тренировок и правил здорового питания. Холли, которая страдает от сахарного диабета, придерживается кетогенной диеты.

Ее главный принцип: высокое содержание жиров (они становятся главным источником энергии), умеренное — белков и минимальное — углеводов в рационе. Доказано, что такая диета не только помогает похудеть, но и оказывает общее оздоровительное воздействие на организм. Этот режим питания в том числе используют для лечения эпилепсии у детей, а также рекомендуют при болезни Альцгеймера, рассеянном склерозе, мигренях и других нейрологических заболеваниях.

Основная «проблема» этой диеты заключается в том, что план питания вам должен составить специалист. Самостоятельно организовать правильный рацион с оптимальным балансом БЖУ практически невозможно. Так что прежде чем ступать на эту тропу здоровья, обратитесь к диетологу и сдайте необходимые анализы.

Диета Барри Симса

49-летняя Дженнифер Энистон без проблем соглашается на съемки в купальниках. Ей есть чем гордиться: на талии актрисы ни одного лишнего сантиметра. За такие впечатляющие результаты ответственна диета, разработанная Барри Симсом. Это дробное питание, которое предполагает, что за один прием вы съедаете 40% белков, 30% жиров и 30% углеводов. При этом Дженнифер полностью исключила из рациона хлеб, сахар, белый рис и картофель. А вот овощей в ее меню в избытке — отличный вариант для лета, так ведь?

Диета доктора Николаса Перриконе

Если вы, как и Джулия Робертс , очень любите лакомиться лососем — эта диета для вас. Отметим лишь, что лосось должен быть натуральным. Базируется диета на старом добром принципе уменьшения количества свободных радикалов в организме. Чтобы бороться с ними, Николас Перриконе предлагает забить холодильник продуктами с большим содержанием антиоксидантов. К ним, помимо лосося (Джулия добавляет его и в омлет, и в суп, и просто как стейк ест), относятся свежие овощи, крупы, морепродукты. Добавить в рацион также следует фрукты, ягоды и орехи, но съедать их последними, вместо десерта. А вот от алкоголя, кофе, мучных продуктов, говядины, маринадов, белого риса и некоторых фруктов (например, бананов, винограда и манго) стоит отказаться.

Предупреждаем, скинуть за неделю пять килограммов не получится. Эта система питания вообще больше нацелена не столько на сброс лишнего веса (но он все равно произойдет), сколько на оздоровление кожи и борьбу с признаками старения. С этими задачами она справляется на отлично — великолепная Джулия Робертс тому доказательство.

Палеолитическая диета

В последние годы Меган Фокс почти не появляется на экранах, но все еще остается одной из самых желанных и сексуальных женщин мира. Еще бы, с такой фигурой! Меган родила троих детей, а талия ее все так же тонка. Секрет стройности актрисы в палеолитической диете, которая предусматривает исключение молочных продуктов, сахара, зерновых и вообще всех переработанных продуктов с ненатуральными добавками. В основу питания ложатся рыба, мясо, яйца и овощи, конечно приготовленные без маринадов, соли и прочих вредностей.

Свое название диета получила неслучайно. Предполагается, что именно так питались пещерные люди во время периода палеолита, который закончился 10 тысяч лет назад, но вот так вот влияет на нас сейчас.

Кислотно-щелочная диета

Все, что мы едим, либо окисляет, либо ощелачивает организм. Главное — держать правильный баланс, и тогда и выглядеть, и чувствовать себя вы будете отлично. Виктория Бекхэм Гвинет Пэлтроу и Жизель Бундхен это отлично знают и поэтому тщательно следят за уровнем pH в крови (оптимальный — 7,2–7,4, но лучше проконсультироваться со специалистом).

Понять общий принцип, какие продукты и как работают, просто: фрукты и овощи ощелачивают, зерновые, рыба, мясо, морепродукты — окисляют. Эффект диеты скажется не только на цифре на весах, но и на самочувствии (пройдет чувство постоянной усталости) и состоянии кожи.

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