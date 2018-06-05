9 продуктов, которые диетологи едят, когда у них стресс

Давайте будем честными: независимо от того, насколько здоровым вы выглядите, и насколько вы ответственны, иногда у вас тоже может быть желание съесть что-то вредное, чтобы снять стресс. Стресс бывает у всех — даже у диетологов. Но в отличие от нас, простых смертных, диетологи, как правило, имеют немного более здоровые привычки, о которых мы все могли бы узнать. МедикФорум собрал советы диетологов, которые позволят победить стресс с минимальными жертвами.

Соленые орехи

Всегда во время стресса хочется что-то хрустящего, так что можно чувствовать себя лучше, наслаждаясь слегка солеными орехами или миндальными орехами со специями или корицей или в какао. Орехи являются источником магния, что может снять раздражительность, плюс это доза здоровых жиров, белков и клетчатки. Еще можно есть засушенный виноград, это сладкое, богатое антиоксидантами отвлечение от проблем.

Мороженое

Не стоит регулярно это делать, но иногда мороженое тоже можно себе позволить. А еще можно есть замороженный йогурт. К счастью, с новыми низкокалорийными, более низкоуглеводными, более высокобелковыми видами мороженого этот десерт становится менее вредным.

Странно это слышать, но да, при стрессе могут помочь каши. Овсянка является супер полезным продуктов и хорошим источником сложных углеводов, что увеличивает производство серотонина, повышающего настроение химическое вещество мозга.

Йогурт и ягоды

Во время стресса стоит добраться до продуктов, которые поддерживают уровень сахара в крови и стабильную энергию, и обеспечивают питательными веществами, а также тех, которые повышают когнитивную функцию. Отличным решением будет употребление простого греческого йогурта из цельного молока для получения пробиотических бактерий, поскольку здоровье кишечника влияет на эмоциональное и психическое здоровье.

Туда можно добавить чиа-семена или молотый ланс для получения дополнительных волокон и жирных кислот омега-3 на растительной основе. Добавление свежей или замороженной черники, ежевики или малины сверху добавляет позволит добавить антиоксиданты.

Орехи, покрытые шоколадом

Будем честными, мы можем перекусить морковкой или сладким перцем, но это просто не удовлетворит желание соленого и сладкого. Вот почему отличным способом победить стресс будут орехи, покрытые шоколадом или шоколадный жареный нут. Хумус и фасоль Еще один способ победить стресс — употреблять кремовые или соленые продукты, приготовленные из бобовых (таких как бобы, нут и чечевица), в том числе, продукты из хумуса. Они богаты полезными питательными веществами, включая фолиевую кислоту, магний и цинк, а также волокно и белок.

Морковь и ореховое масло

Употребление хрустящего помогает, когда у человека стресс, поэтому можно есть морковку с миндальным маслом. Миндаль — хороший источник магния, который, естественно, успокаивает и помогает бороться с беспокойством.

Фисташки

Главное не торопиться, когда ешь продукты во время стресса. Поэтому в этом случае помогут фисташки, потому что они в оболочке, что заставляет замедляться во время перекусов.

Шкурки от фисташек тоже важный момент — они помогают оценить объем съеденных продуктов.

Зелень

Это может показаться странным, но, учитывая, что вашему мозгу действительно нужно хорошее питание, чтобы лучше работать, стоит добавить в рацион зелень. Шпинат и капуста — идеальные продукты для того, чтобы победить стресс. При этом, диетологи говорят о том, что от некоторых продуктов стоит отказаться. Может казаться, что они помогут в борьбе со стрессом, но это не так. Диетологи говорят о том, что важно отказаться от диетических газированных напитков. Обычные газированные напитки имеют плохую репутацию за их высокое содержание сахара, но наука заявляет, что диетические напитки, приготовленные с использованием искусственных подсластителей, не лучше, поскольку они приводят к большей тяге к ним. Также стоит отказаться от искусственно окрашенных продуктов. Дело в том, что такие продукты могут вызвать зуд и аллергию у некоторых людей. Стоит есть настоящую пищу с натуральными цветами, а не искусственными. Не лучше для здоровья вегетарианские чипсы, поскольку они содержат картофель или другие крахмальные корнеплоды, которые также вредны как и обычные чипсы. Не стоит также пить сезонные сладкие напитки. Никто не спорит, что они восхитительны на вкус, но это может быть вредно, поскольку они могут содержать слишком много сладких сиропов, которые могут привести к энергетической катастрофе в вашем организме.

Стоит отказаться также и от употребления пакетированных соков. Может показаться, что это натуральное вещество, которое не так опасно, как газировка, но это неправда. Такой сок чаще всего содержит вещества, которые могут привести к проблемам с желудком, а также он не содержит уже столько полезных веществ. Важно понимать, когда организм требует активнее всего сладкую и вредную пищу. Все дело в уровнях гормонов. Повышенный аппетит может зависеть не только от стресса, но и от биоритмов человека. Речь идет о содержании стрессовых гормонов — кортизола и кортикотропина, который в народе называют гормоном тревоги. Именно эти два гормона сказываются на состоянии организма. Их максимум фиксируется к 7-9 утра, времени, когда вы проснулись и чувствуете себя энергичной и полной сил. После этого через какое-то время начинается спад и уже к обеду уровень кортизола и кортикотропина уменьшается, и уже после четырех часов дня может ощущаться дефицит энергии, что мешает человеку сосредоточиться. Все дело в том, что организм в этот момент начинает готовиться ко сну, поэтому именно к 8 вечера уровень гормона падает до минимума, а уже после этого он снова начинает расти, чтобы к утро снова быть на максимуме, поэтому к 2 часам ночи цикл возобновляется. Таким образом, самым опасным периодом оказывается промежуток между 15.00 и 24.00 часами, когда уровень кортизола опускается и хочется съесть что-то вредное. Поэтому люди так часто по вечерам едят продукты, от которых стоило бы отказаться. Ранее ученые рассказали, почему во время ПМС хочется сладкого.