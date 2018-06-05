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Ванильная панна котта
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Ванильная панна котта 

Карельские вести 1 час назад
Нежнейший сливочный десерт с ванильным ароматом.
Ингредиенты
Сливки 250 мл  молоко 250 мл  сахар 70 г  ваниль 1 стручок
желатин 1 ч. л.
Способ приготовления
Влейте в кастрюльку сливки и молоко. Острым ножом разрежьте стручок ванили вдоль и выскребите из него семена в сливочную смесь.
Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняИтальянская
Доведите до кипения и добавьте сахар. Готовьте, постоянно помешивая, пока он полностью не растворится. Снимите с огня, процедите и отставьте.
Желатин залейте 2 столовыми ложками кипятка и перемешивайте до однородности. Добавьте желатин в сливочно-молочную смесь, тщательно перемешайте.
Разлейте смесь по формочкам, предварительно смазав их маслом. Поместите в холодильник на ночь. Затем выложите десерт на тарелки, украсьте ягодами или фруктами, или полейте шоколадным сиропом.
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