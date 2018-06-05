Ванильная панна котта

Нежнейший сливочный десерт с ванильным ароматом.

Ингредиенты

Сливки 250 мл молоко 250 мл сахар 70 г ваниль 1 стручок

желатин 1 ч. л.

Способ приготовления

Влейте в кастрюльку сливки и молоко. Острым ножом разрежьте стручок ванили вдоль и выскребите из него семена в сливочную смесь.

Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняИтальянская

Доведите до кипения и добавьте сахар. Готовьте, постоянно помешивая, пока он полностью не растворится. Снимите с огня, процедите и отставьте.

Желатин залейте 2 столовыми ложками кипятка и перемешивайте до однородности. Добавьте желатин в сливочно-молочную смесь, тщательно перемешайте.

Разлейте смесь по формочкам, предварительно смазав их маслом. Поместите в холодильник на ночь. Затем выложите десерт на тарелки, украсьте ягодами или фруктами, или полейте шоколадным сиропом.