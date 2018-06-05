Кулинарные ошибки, которые портят вкус еды

Каждый может столкнуться с несоответствием вкуса или вида блюда при приготовлении его по рецепту. Причина такого результата может скрываться в некоторых ошибках, которые допускаются во время готовки даже, казалось бы, простых блюд.

Мясо

Чтобы поджарить мясо до хрустящей корочки, не рекомендовано заполнять сковороду полностью, иначе кусочки будут тушиться. Также для достойного результата лучше всего выбирать чугунную или же гриль-сковороду, поскольку антипригарное покрытие под действием высоких температур прогревается слабее. Кроме того, мясо необходимо перед приготовлением непременно довести до комнатной температуры, а не готовить его сразу после того, как достали из холодильника.

Мерный стакан

Чтобы приготовить блюдо с соблюдением рецепта, следует отмерять ингредиенты исключительно мерным стаканом. В любую другую посуду, как правило, вмещаются разные объемы сыпучих и жидких продуктов, а несоблюдение количества ингредиентов способно в конечном результате испортить вкус блюда.

Холодильник

Вопреки распространенному заблуждению, отнюдь не все продукты следует непременно хранить в холодильнике, поскольку под воздействием низких температур они будут быстрее портиться. В тепле гораздо лучше себя могут ощущать картофель, лук и чеснок, разнообразные тропические фрукты, помидоры, а также баклажаны и кабачки.

Переворачивать

Залог правильно поджаренного кулинарного шедевра таится в том, что его нельзя часто переворачивать. Из-за постоянного взаимодействия с готовящимся блюдом его с легкостью можно испортить, например, повредив панировку или нежный верхний слой продукта.

Чеснок

Не зря во многих рецептах советуют добавлять чеснок в конце приготовления блюда. Дело в том, что этот продукт не отличается сочностью, поэтому его легко пережарить, что придает блюдам резкий привкус.

Температура

Недостаточно разогретая перед готовкой сковорода способна в итоге испортить окончательный вкус блюда. Особенно при жарке овощей и мяса важно следить, чтобы сковорода достаточно накалилась.

Масло

Жарить на более полезном для организма человека оливковом масле следует особенно осторожно, поскольку при перегреве оно теряет большинство своих положительных свойств, начиная пригорать. Это может сильно повлиять на вкус блюда, в связи с чем для жарки стоит брать обычное подсолнечное, а оливковым заправлять салаты.