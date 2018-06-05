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В Самаре вслед за бензином подорожали яблоки и ржаной хлеб
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В Самаре вслед за бензином подорожали яблоки и ржаной хлеб 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В Самаре изменились цены на потребительские товары. Некоторые продукты питания первой необходимости стали дороже. Об этом сообщили в администрации города.
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— Цена на сладкий перец выросла на 4,5%, на свежие яблоки — на 2,6%. Рыбные консервы подорожали на 1,3%, соль поваренная — на 1,2%, бананы — на 0,5% и ржаной хлеб — более чем на 0,3%, — сообщили в самарской мэрии.
А вот огурцы, картофель, гречневая и рисовая крупы стали дешевле. Снижение цен в среднем колеблется в пределах от 1,3% до 9,3%.
Бананы подорожали на 0,5%
Повальный рост цен затронул не только продукты питания. Теперь горожанам придется раскошелиться при покупке топлива. Цена на самый дешевый бензин в Самаре подскочила на 2%.
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