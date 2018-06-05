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Самарское кафе закрыли как опасное для жизни и здоровья посетителей
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Самарское кафе закрыли как опасное для жизни и здоровья посетителей 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
Роспотребнадзор обнаружил все мыслимые нарушения в одном из заведений общепита областного центра.
Готовые блюда и смеси для начинок и кремов стояли на полу, сырые полуфабрикаты хранились вместе с чистой посудой, грязные овощи, яйца, мясо, рыба и производственный инвентарь лежали в одной моечной ванной, а персонал и не слыхал про проверки на гнойничковые и респираторные заболевания. Такая картина, достойная известной телепередачи, предстала перед сотрудниками регуправления Роспотребнадзора, нагрянувшими с внеплановой проверкой в одно из заведений общественного питания Самары.
Как рассказали в УФССП по Самарской области, ни о каком контроле качества готовой продукции здесь и речи не велось. Ни маркировок, ни данных лабораторных исследований, ни журнала оценки блюд с указанием времени их приготовления инспекторы не обнаружили. Более того, в кафе отсутствовали дезинфицирующие средства и бактерицидная лампа. По решению суда опасное для жизни и здоровья граждан заведение закрыли по ст. 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения». Правда, приостановили работу бистро всего на месяц. За это время нерадивые хозяева должны будут устранить все нарушения.
Фото: Pixabay.com
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