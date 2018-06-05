Названы продукты, которые избавят от усталости

Москва — огромный мегаполис, живущий в бесконечной спешке. Быстрый ритм города к концу дня просто изнуряет. Диетолог Елена Соломатина составила список продуктов, который помогут сохранить бодрость ума и тела в течение всего рабочего дня.

Орехи

В орехах содержатся растительный белок и полезные жиры, витамины группы В и магний. Елена Соломатина рекомендует включать в рацион грецкий, бразильский и кедровый орехи, а также миндаль, фундук и пекан.

Авокадо

Во-первых, этот фрукт очень насыщает организм, во-вторых, содержит большое количество жиров и калорий, полезных для организма.

Печень

В печени содержатся полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3, а также витамин D, который помогает сохранять активность на протяжении суток.

— Мы часто забываем включать в рацион печень трески — это очень полезная рыба. Для поддержания энергии понадобится съесть всего-то маленькой кусочек, — отмечает диетолог. — А без витамина Д не только снижается иммунитет, но и падает активность. Например, когда солнце, которое вырабатывает этот витамин, появляется на небе вместо туч, мы чувствуем больше позитива и радости, становимся энергичнее.

Кофе действительно приносит бодрость, но кратковременную. Тем более, можно пить не больше четырех чашек в день, потому что чрезмерное употребление кофеина вызывает в организме привыкание. А это приводит к обратному эффекту, и вы будете засыпать вместо того, чтобы чувствовать прилив энергии.

Елена Соломатина советует для смягчения эффекта добавлять в кофе молоко или сливки. Кроме того, благодаря этому эмаль зубов медленнее темнеет.

Молоко

А вот молоко — намного полезнее кофе, потому что является щелочным продуктом, который дарит энергию, насыщая кровь кислородом. Но важно помнить, что молоко нужно пить только натуральным.

Зелень

— Мы съедаем огромное количество консервантов, выпечку, сладости, ветчину, колбасы и прочее. Плюс стрессы, курение тоже имеют место быть, — подчеркнула Елена Соломатина. — Все это сильно окисляет организм и вызывает усталость. Чтобы сохранить бодрость и насытить кровь кислородом, нужно включить в рацион больше зелени (огурцы, сельдерей и так далее).

Свежевыжатые соки с мякотью

В этот список диетолог также включает свежевыжатые соки с мякотью, в частности, овощные. Особенно она выделила томатный, морковный, яблочный и апельсиновый сок. Это разжижает кровь, снабжает клетки кислородом и приносит бодрость.

— Кстати, яблоки содержат кверцетин (растительный пигмент), который отвечает за работу капилляров, — отмечает эксперт. — Кверцетин тоже достаточно быстро разрушается. Если употреблять продукты, которые его содержат, скажем, с шоколадом или с какао, это увеличит его эффект.

Ягоды

Кстати, нельзя забывать о чернике, смородине, клюкве, ежевике, клубнике, черешне. Это ягоды, которые имеют мощный запас антиоксидантов, поскольку содержат в своем составе биологический пигмент.

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