7 интересных фактов о жире

Лишний вес сравнивают с эпидемией среди современности, огромное количество людей являются обладателями жировых отложений. В связи с этим люди начали ненавидеть жир, как внутри своего организма, так и в продуктах питания. Предлагаем изучить семь любопытных фактов о жире и пересмотреть свое отношение к нему.

Организм нуждается в жире

Телу необходимы жирные кислоты, в том числе триглицериды, они выполняют важнейшую роль в защите внутренних органов и хранении энергии. Жиры из продуктов питания нужны для стимуляции умственной работы, роста, репродуктивной функции, правильный жировой баланс необходим для регуляции обменных процессов.

Свой уровень жира легко вычислить

Для того, чтобы определить объемы жировой массы в своем теле, используют формулу вычисления индекса массы тела. В норме средний процент содержания жира не должен превышать 35%, для каждой возрастной категории предусмотрена своя норма, она будет разной для мужчин и женщин. Еще один способ определения количества жира — это использование весов-анализаторов, они посылают через тело слабые электрические токи и анализируют его состав. Такие весы показывают не только процент жировой массы, но и мышечной, а также уровень воды.

Жир нужен для усваивания питательных веществ

Витамины подразделяются на водорастворимые и жирорастворимые, для усвоения последних необходим жир. К примеру, витамины В и С относятся к водорастворимым, А, D, Е и К являются жирорастворимыми. Без употребления жира эти витамины не смогут всасываться в тонком кишечнике, а затем отправляться в запасы. Стратегический запас витаминов находится в печени и жировых тканях, это еще одна причина, по которой организму необходим жир.

Водорастворимые витамины не имеют свойство накапливаться в жировых тканях, поэтому их нужно получать с питанием каждый день.

Полкило жира содержат около 3500 калорий

Белый жир в организме — это запасы энергии, поэтому для похудения необходимо тратить больше энергии, чем поступает из продуктов питания. В обратной ситуации, когда человек много ест и мало двигается, он полнеет. Лишний вес появляется при отсутствии мотивации к поддержанию стройной фигуры, после травм и других событий, связанных с запретом на тренировки.

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Для большинства людей хватает 30 минутной активности ежедневно, чтобы сжигать лишние калории и не допускать их преобразования в жировые отложения. Также избавлению от подкожного жира способствуют обертывания, массажи и другие процедуры.

Стройные люди могут быть толстыми внутри

Даже люди со спортивным режимом и телосложением могут иметь чрезмерные жировые отложения внутри организма вокруг внутренних органов. У этих людей нормальный показатель индекса массы тела, тем не менее жировые отложения внутри органов причиняют вред здоровью, особенно когда они окружают сердце и проникают в печень. Проблема определяется посредством медицинского обследования.

В организме человека есть два вида жира

Жировые ткани в организме человека подразделяются на белый жир и бурый жир. Белый жир более очевиден, он представляет собой запасы энергии. Бурый жир необходим для сжигания излишек белого жира, он становится активным и начинает выполнять свою роль при определенных условиях. Активации бурого жира способствует пребывание в прохладной среде, телу приходится высвобождать большее количество энергии для терморегуляции.

Потребление жира должно составлять 20-30% от калорийности рациона

На потребление жиров должно приходиться от 20 до 30% ежедневной калорийности рациона. Соответственно, если калорийность рациона должна составлять 2000 калорий, то на жиры должно приходиться от 400 до 600 калорий. В каждом грамме жира в продуктов содержится около 9 калорий, пищевая ценность каждого продукта указывается на его упаковке. Организм должен получать исключительно полезные жиры из здоровых продуктов.

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