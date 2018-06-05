5 домашних способов избавления от боли в мышцах

Мышечные боли в разных частях тела периодически беспокоят всех, и спортсменов с хорошим состоянием мышечной системы, и офисных работников, ведущих малоподвижную жизнь. Мышечные боли сложно предотвратить, но с ними можно бороться. Есть несколько способов по избавлению от болей в мышцах для домашнего применения, они более доступны, чем посещение массажиста или хиропрактика. Узнай, как избавиться от мышечных болей, не выходя из дома.

Горячая ванна

Под воздействием горячей воды мышцы расслабляются, боль уходит вместе с напряжением. Для усиления эффекта от ванны в нее можно добавить соли с содержанием магния, этот элемент способствует снятию отечности. Еще один способ повышения эффективности ванны — это чередования воздействия горячей и прохладной водой, контраст температур помогает сузить сосуды и снять воспаление. В поврежденных мышечных тканях замедляется обмен веществ, благодаря чему боль стихает.

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Самомассаж

Массаж самому себе снимает напряжение не только с мышц, но и с нервной системы, тело приходит в состояние полной расслабленности. Покупка массажного ролика намного дешевле, чем оплата услуг массажиста, к тому же наличие ролика делает возможным получить массаж в любой момент, не выходя из дома. Массажный ролик оказывает расслабляющее воздействие на мышцы в любой части тела, чаще всего его используют для работы над спиной и шеей, задними и боковыми поверхностями бедер, ягодицами и ногами.

Ароматерапия

Действие эфирных масел будет максимально эффективным при сочетании с массажем. Некоторые ароматы способны избавить не только от неожиданных, но и от хронических болей в мышцах. Для снятия боли после повреждения мышц используют масла мяты, лемонграсса и майорана, при мышечных спазмах помогут ромашка и майоран, для избавления от напряжения будут полезными масла мяты, лаванды и бессмертника. Эфирные масла можно использовать не только для массажа или добавления в аромалампу, подойдет любой путь использования, чтобы отчетливо ощущался их аромат.

Вишневый сок Сок из вишни — это не только приятный терпкий на вкус напиток, но и отличное средство против воспаления в мышцах и снятия болевых ощущений после повреждений. Действие вишневого сока обусловлено антоцианинами, это одни из самых сильных антиоксидантов. Выпивая стакан вишневого сока при боли в мышцах, ты не только ускоряешь избавление от мышечной боли, но и защищаешь все органы и ткани своего организма от губительного воздействия свободных радикалов.

Спортсмены выпивают по стакану вишневого сока каждый день, этим они ускоряют восстановление после тренировок.

Вишня работает против воспаления и старения тканей не только в виде сока, вместо стакана напитка можно съесть полтора стакана ягод, эффект будет точно таким же.

Растяжка

Эффективность йоги и стретчинга в снятии мышечных болей используется в спорте на всех уровнях. Растяжка после каждой тренировки делает мышцы менее болезненными и ускоряет их восстановление, со временем мышцы и соединительные ткани становятся более эластичными, вероятность травмировать их неосторожным действием становится намного ниже. Для использования в домашних условиях отлично подходят несколько простых асан из йоги, это поза ребенка, треугольника и собака мордой вверх.

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