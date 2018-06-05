10 сладостей, от которых вас не разнесет

Лето пришло для многих внезапно. Самые нерасторопные ринулись в спортзалы и сели на диеты совсем недавно (как в стихотворении, где Наташа и пресс качает, и худеет, потому что на море ехать через час). В личных списках запрещенных веществ у нас теперь и мучное, и жареное, да и вообще едва ли не все съедобное. Сладкое там же. Но не расстраивайтесь, мы знаем, как обойти ограничения в сладостях и не навредить фигуре (а в некоторых случаях даже помочь).

Спорим, о некоторых вкусняшках вы даже не думали в контексте ЗОЖ. А зря.

Фруктовые чипсы

Начнем с самого простого. С детства мы привыкли к сухофруктам в компотах, но вот о чипсах мамы почему-то забыли нам сообщить. А между тем фруктовые чипсы — одна из самых распространенных и полезных сладостей, неспособных нанести «жировой удар» по телу.

В идеале такие чипсы лучше всего делать из бананов или красных яблок, но подойдут и апельсины, и даже груши (только не рыхлые). Режем фрукт тонкими пластинками, ставим в духовку, выбирая температуру пониже. Торопиться не стоит — чем медленнее фрукты будут томиться, тем тщательнее из них выпарится влага и тем больше полезных микроэлементов останется в ваших чипсах.

Мармелад

При условии, что это лакомство состоит из натуральных ингредиентов (например, ягодного пюре), оно может быть очень полезно. Пектин и агар-агар (который, кстати, борется с токсинами в организме) в составе мармелада способствуют очищению кишечника и профилактике заболеваний желудка. А еще натуральный мармелад нормализует обмен веществ. Но только если вы не перебарщиваете.

Халва

Эта восточная сладость может быть арахисовой, кунжутной или подсолнечной. Какой бы она ни была, эксперты советуют готовить ее дома, чтобы достоверно знать состав. Здесь, как и в случае с мармеладом, уповать нужно на натуральность продуктов. Производители халвы нередко грешат добавлением патоки или даже сахара, хотя «правильная» халва — та, что на основе меда.

Натуральная халва пригодится любителям ЗОЖ, так как богата ценными минералами, органическими кислотами и — главное — протеинами. Самое то перед утренней тренировкой, а вот вечером халву лучше не трогать. Кстати, регулярное употребление натуральной халвы улучшает кровообращение, а значит — и цвет лица, и состояние кожи.

Выпечка

В это сложно поверить, но да — выпечка, особенно домашняя, для фигуры совершенно не вредна (опять же вопрос состава). Вместо маргарина, который содержит опасные для здоровья трансжиры, берем масло (можно сливочное, но лучше растительное). Привычный сахар меняем на сахар тростниковый, но в идеале — на фруктозу или мелассу (сироп, «побочка» от сахарного производства, продается в магазинах).

Муку следует брать крупного помола (это обеспечит вас клетчаткой) и смешивать в пропорции 1:1 с мукой пшеничной. Откажитесь от разрыхлителей и красителей, они — зло для вашего пресса. Вместо этого добавьте в выпечку ягоды или фрукты. Готовить такие сладости следует вечером, есть — в первой половине дня.

Шоколад

Речь о горьком темном шоколаде. Ни в коем случае не о молочном. Если горький шоколад состоит хотя бы на 60-70% из какао-бобов, он точно полезен для организма. Такая сладость (в умеренных количествах) способна нормализовать давление, улучшить пищеварение, а у женщин еще и облегчить течение ПМС. Известно также, что горький шоколад снижает риск развития рака и сахарного диабета.

Важно: мы здесь говорим о темном шоколаде без орехов. Орехи — отдельная тема, они калорийные и в большинстве своем давление повышают. Осторожнее.

Зефир

Вряд ли эти воздушные сладкие плюшки как-то ассоциируются со здоровым образом жизни и уж тем более с пользой для худеющей фигуры. Однако, здравствуйте: оказывается, свежий зефир богат фосфором, железом и пектином (который выводит из организма тяжелые металлы). Значит, польза для сосудов очевидна, и совесть точно простит вам кусочек зефира, а тело — поймет. Только не ешьте зефир в шоколаде после вечерних пробежек и внимательно читайте состав на упаковках — там не должно быть эмульгаторов и прочих «ешек».

Эта сладость станет альтернативой яйцам, которые есть каждое утро хотят далеко не все. В составе безе — сахар и белок, но при этом калорийность безе очень низкая. Так что запаситесь воздушными хрустящими сластями (только чур без ядреных красителей) и жуйте по пути на работу.

Как и мармелад, желе лучше готовить дома — так вы сможете сделать его максимально полезным, замешав больше ягод или сока фруктов. Магазинное желе чаще всего снабжено различными эмульгаторами и вовсе не несет пользы для организма. Бесспорное преимущество натурального желе — его успокаивающее действие на органы желудочно-кишечного тракта. А еще желе много не съесть, опять же плюс.

Мороженое

Его по праву можно считать одним из самых полезных лакомств. Правда, если это не калорийный пломбир с кучей сиропов-наполнителей. В самостоятельном приготовлении мороженого из натуральных компонентов нет ничего сложного — так что сладкий фруктовый лед вам в помощь, худеющие. С магазинным фруктовым льдом следует быть осторожнее — он далеко не так полезен, как может показаться, внимательно читайте состав.

Смузи

Ну куда мы без них — летом да на диете. Рецептов смузи в мире невероятное множество, и практически все они полезны, так как сама миссия этого перекуса в энергетической ценности и натуральности продуктов. Холодные смузи не дадут вам растаять на жаре, а смузи из ягод с капелькой меда станут самыми любимыми сладостями даже после того, как вы бросите диету.