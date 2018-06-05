Ещё
Итальянцы открыли новые свойства пиццы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Итальянцы открыли новые свойства пиццы 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В классический вариант блюда, как известно, входит мясо и сыр. Однако рецепт уникальной лечебной пиццы основан на знаменитой средиземноморской диете и рекомендациях по борьбе с онкологией, разработанных Всемирным фондом по исследованию рака. При приготовлении этого инновационного блюда используются исключительно полезные пищевые ингредиенты, способные предотвратить рак. Ими, в частности, признаны пшеничная мука первой категории, перец чили, чеснок, молодая ботва, орехи, оливковое масло экстра-класса и, конечно же, помидоры. Как утверждают ученые, итальянцам стоит изменить давнюю привычку есть пиццу раз в неделю (как правило, по пятницам). Они утверждают, что «Паскуалину» необходимо потреблять два раза в неделю и это принесет пользу здоровью.
Российская Газета: последние новости
Coca-Cola впервые начала выпускать алкогольные напитки Продукты с 1 июня начнут маркировать цветами светофора Почти 20 тонн ядовитых яиц завезли в Данию
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Девушка, которой муж отрубил руки, о жизни после11
Ужасающие фото звезд до и после пластики19
Изнемогающая Валерия попросила помощи17
Какие позы в сексе нравятся женщинам меньше всего2
«Какой ужас»: Волочкова показала полуголую дочь9
Видео
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:15
Друзья раскрыли тайну личной жизни Бондарчука
Звёзды
05:23
Экзотические фрукты необычного вида
Еда
06:17
Вещества, вызывающие смертельные зависимости
Здоровье
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
10:47
Как живут звёздные голливудские детки
Звёзды Дети
02:55
Как понять, что вы — экстрасенс
Психология
08:45
Эпидемии, которые чуть не уничтожили людей
Здоровье
01:00
Валерия в микрошортах показала идеальные бедра
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение