Полезный завтрак за 5 минут: звездные рецепты

Что ест на завтрак муза Ральфа Лорена и хозяйка мотивирующего аккаунта о здоровом питании Валентина Зеляева, как приготовить сыроеднический завтрак за пять минут и что нужно добавить в рулет из омлета и авокадо, чтобы он получился вкуснее? Звезды поделились с BeautyHack любимыми простыми рецептами.

«Когда случился кризис и в страну перестали завозить мой любимый сыр, стала веганом (смеется). Соблазнительные «элементы» взяли и сами ушли из моей жизни. Со временем поняла: кокосовое молоко намного приятнее коровьего, а растительная пища легче усваивается. Потом наступил период сыроедения. Сейчас мой рацион на 98% состоит из термически необработанных продуктов. Допустима только сушка при температуре не выше 38 градусов».

Льняные хлебцы с соусом из клюквы

Льняные хлебцы — 5шт. Клюква — 30 г Малина –20 г Банан — 1/2 Розмарин — 1 веточка Мята

Клюкву взбейте с бананом и малиной. Добавьте розмарин, мяту и снова взбейте. Подавайте с льняными хлебцами. Если на завтрак хочется чего-то соленого, приготовьте пасту из кешью с травами и зеленью. Замочите орехи на ночь, а утром сложите в блендер все ингредиенты и взбейте.

«Я — утренний человек: встаю в 6 утра. Выпиваю 1/5 л чистой воды и иду на йогу. Это заряжает позитивом и настраивает на активный, интересный день. После йоги принимаю бодрящий душ со скрабом, который делаю сама: смешиваю 2 ст.л. органического молотого кофе, 2 ст.л. тростникового сахара и 2 ст.л. оливкового масла. Наношу на кожу смесь из масел жожоба и болгарской розы, увлажняющую маску на лицо и завариваю свежий кофе. В него обязательно добавляю масло кокоса и масло ги (топленое масло). Завтракаю обычно омлетом со шпинатом или фирменным смузи с добавлением зелени и суперфудов».

Зеленый смузи

Огурец — 1шт. Зеленое яблоко — 1шт. Сельдерей — 15 г Лимон — 1/4 Капуста кейл — 20 г Питьевая вода

Сложите все ингредиенты в блендер. Залейте питьевой водой. Взбейте.

«В утренней суете целых пять минут на приготовление завтрака — большая роскошь. Еще совсем недавно мой утренний прием пищи выглядел, мягко говоря, странно. Это могли быть сосиски с хлебом, быстрорастворимые каши с вареньем, бургеры и бутерброды с маслом. А самый любимый вариант — «ничего». Считать, что завтрак можно игнорировать, было моим глупым жизненным убеждением. Простуды и ослабленный иммунитет стали постоянными спутниками. С появлением ребенка я не позволяю себе «завтраки-пустышки» и тщательно слежу за тем, как питается моя семья»

Вариант №1: льняная каша с минадалем и сухофруктами

Льняная каша — 50 г Кокосовое молоко — 100 мл Миндаль — 30 г Сухофрукты — 15 г На ночь замочите в теплом кокосовом молоке семена льна, сухофрукты и миндаль. Утром слейте жидкость и поместите ингредиенты в блендер. Измельчите и подавайте к столу.

Вариант №2: сэндвич из хлебцев и взбитого творога

Цельнозерновые хлебцы — 20 г Творог — 50 г Зелень — 15 г Авокадо — 20 г Морская соль

Творог взбейте c зеленью. Авокадо нарежьте тонкими пластинами. Намажьте творожную массу на хлебцы. Выложите авокадо. По желанию посыпьте зеленью.

Вариант №3: ягодный симузи на миндальном молоке

Миндальное молоко — 150 мл Клубника — 20 г Черешня — 20 г Малина — 15 г Веточка мяты

Сложите ягоды в блендер. Залейте миндальным молоком. Добавьте веточку мяты. Взбейте.

«Если у меня есть время с утра, то сразу с кровати я не вскакиваю. Минут 5, а то и 10 я потягиваюсь. Стараюсь включить все мышцы. Начинаю с рук и ног, потом спину, шею, тяну в разные стороны и заканчиваю упражнением «кошка» из йоги так же на кровати».

Рулет из омлета с сыром «Филадельфия» и авокадо

Яйцо — 2 шт. Твердый сыр — 20 г Авокадо — 1/2 Брокколи — 30 г Натуральный йогурт — 2 ст.л. «Филадельфия» — 30 г Взбейте яйца с йогуртом, солью и перцем, добавьте укроп, мелко натертый сыр твердого сорта (типа голландского). Приготовьте омлет. Порежьте авокадо и смешайте с нарезанной кинзой и отваренной не до полной готовности брокколи (чтобы она оставалась слегка хрустящей). Добавьте «Филадельфию» и хорошо перемешайте, после чего выложите получившуюся массу на почти готовый омлет. Сверните рулетом. Обжарьте еще несколько минут.