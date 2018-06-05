Как использовать тмин для похудения?

Орехово-перечный вкус тмина делает эту специю особенной, она широко используется в восточной кухне для придания блюдам характерного аромата и вкуса. Тмин — это не просто интересная специя, это сильнейшее средство для похудения. Известно, что лучший способ похудеть — это снизить потребление калорий и увеличить их расходование на активность, но если дополнить традиционный подход альтернативными методиками, то килограммы начнут уходить горазд быстрее.

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Первое преимущество тмина для похудения — это его безопасность, специя не только безвредна, но и очень полезна для здоровья. В составе тмина обнаружено огромное количество антиоксидантов и фитостерол, в совокупности они замедляют старение и способствуют снижению уровня холестерина. Фитостерол нейтрализует плохой холестерин еще до его попадания в пищеварительный тракт, антиоксиданты оказывают профилактику онкологических заболеваний.

Высокое содержание железа в тмине препятствует развитию анемии и укрепляет иммунитет.

Эффективность тмина для похудения обусловлена несколькими свойствами специи. Научно доказано, что тмин обладает свойствами сжигать жиры, контролировать аппетит и оптимизировать процесс пищеварения под цель похудения. Исследование Иранского Медицинского Научного Университета показало, что использование тмина позволяет потерять на 14% жировых отложений больше.

Для установления этого факта группу из 88 женщин разделили на две подгруппы, в течение трех месяцев каждая из участниц употребляла на 500 калорий меньше чем обычно. Половина женщин из группы, использовавшей тмин, добились более значительных результатов. Для того, чтобы добиться такого результата, женщины употребляли ежедневно по три грамма тмина, средняя потеря в весе среди женщин из данной группы составила около 6 кг, что почти на 1,5 кг больше, чем у тех, кто не употреблял тмин. Употреблявшие тмин женщины снизили содержание жира в организме в среднем на 15%, этот показатель почти в три раза превышает потерю жировой массы у тех, кто снизил калорийность питания без добавления тмина. Результаты эксперимента говорят сами за себя.

Помимо участия в сжигании жировых отложений тмин показывает высокую эффективность в снижении аппетита. Попадая в организм человека, тмин усиливает его чувствительность к глюкозе и инсулину, уровень сахара в крови стабилизируется, человек не страдает от перепадов сахара и резких приступов голода. При употреблении тмина снижается тяга к сладостям и другим продуктам на основе легких углеводов, поэтому специя может использоваться не только для похудения, но и для поддержания стабильного веса после него.

От употребления тмина во время похудения организм получает только преимущества. Ярко выраженный аромат специи активирует слюнные железы во время приема пищи и настраивает процесс пищеварения так, чтобы организм получил из пищи максимум полезных веществ. Данное свойство объясняется присутствием в составе пряности тимола, это вещество усиливает активность пищеварительных ферментов.

Для того, чтобы почувствовать на себе эффективность тмина для похудения и поддержания нормального веса, нужно употреблять его по 1-2 чайной ложки в день. Молотый тмин представляет собой ароматный порошок, который уместен для добавления в разные блюда. Традиционно считается, что тмин хорошо сочетается с фруктовыми салатами и кисломолочными продуктами, к примеру, натуральным йогуртом или кефиром. На самом деле тмин можно сочетать с чем угодно, это идеальное дополнение к вегетарианской кухне, которое делает запеченные или жареные овощи особенным блюдом. Особенно вкусны сочетания тмина с морковью, тыквой и кабачками.

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