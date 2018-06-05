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Воронежские кондитеры: наш регион вполне может называться столицей русского пряника
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Воронежские кондитеры: наш регион вполне может называться столицей русского пряника 

Вести Воронеж 32 минуты назад
Фото: Вести Воронеж
Чем воронежцы готовы затмить тульские пряники? Крым — самый фестивальный регион России — это данные опроса, который провёл один из туристических сервисов. Второе место заняла Тверь. На третьем оказалась Тульская область со своим «Днём пряника». Впрочем, воронежские кондитеры тульским уже давно наступают на пятки. Наш регион вполне может называться столицей русского пряника, считают на комбинате «Сажинский». Сейчас там запустили производство расписных изделий. По эксклюзивным эскизам их изготовят к любым праздникам. Пряное тесто с добавлением корицы, гвоздики и имбиря замешивает миксер. Единственный автоматизированный этап производства сажинского подарочного пряника занимает всего несколько минут. Остальное время сладкий подарок делают вручную.
— Соотношение консистенции теста, подбор температурных режимов, времени выпечки, влажности теста, массы тестовых заготовок — технология производства совершенствовалась много лет. Благодаря этому наш пряник получается мягким и вкусным, — делится технолог комбината «Сажинский» Людмила Ведьмина. Тонкая корочка с нежным тестом внутри. После выпекания при сбалансированной температуре специалисты приступают к начинке. В 7— килограммовом подарке она из чернослива. После пропитки и нанесения толстого слоя начинки пряник собирают и обмазывают сахарным сиропом. Так тесто дольше сохраняет влагу. Яркие цвета прянику придают художницы. Тут необходимы знания колористики.
— Настоящие художники работают, всегда смешивая цвета. Тем самых добиваясь более глубоких оттенков. Мы работаем на белково-сахарной глазури при росписи пряников. Это сахарная пудра, яичный белок, немного ванили и лимонного сока. Ну, и, соответственно, пищевые красители, — рассказала дизайнер-декоратор Екатерина Гарбузова. На изготовление пряника в зависимости от сложности у мастеров уходит от двух дней до двух недель. В составе — натуральные ингредиенты от проверенных поставщиков и никаких консервантов, уверяют технологи. Именно поэтому такой пряник нужно успеть съесть за 30 дней. Алена Сысоева, Константин Кохаров
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