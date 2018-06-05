Рецепты здоровья: липовый цвет от простуды и кашля

Настои, отвары и настойки соцветий липы сердцевидной — популярное и эффективное средство для лечения простудных заболеваний, кашля, бронхитов. Эти препараты обладают противовоспалительным, потогонным, жаропонижающим, мягким успокаивающим действием. Липовый цвет заваривают как чай, включают в состав травяных сборов, используемых для лечения простуды и кашля.

Липовый цвет — эффективное средство от простуды и кашля

Соцветия вместе с прицветным листом собирают в сухую погоду до полного роспуска всех цветков. Сушат в хорошо проветриваемом помещении или на свежем воздухе под навесом.

Липовый чай от кашля

При сильном кашле, бронхите, коклюше сушеные цветки липы заваривать как чай (0,5-1 ч.ложка измельченного сырья на 1 стакан кипятка, настаивать под крышкой 10 минут, процедить). Пить несколько раз в день, желательно горячим.

Отвар липового цвета с калиной при простуде и гриппе

Смешать взятые поровну измельченные сушеные цветки липы и ягоды калины. 2 ст.ложки смеси залить 0,5 л холодной воды, довести до кипения, кипятить на слабом огне в течение 5-10 минут, процедить. Пить горячим перед сном, можно добавить мед для вкуса.

Отвар липового цвета от кашля

1 ст.ложку сушеных измельченных цветков липы залить 1 стаканом горячей воды, довести до кипения, кипятить на слабом огне в течение 10 минут, процедить. Принимать в качестве отхаркивающего и противовоспалительного средства по 2-3 стакана в день в горячем виде.

Травяной чай с липой при хроническом бронхите

Взять в равных долях сушеные измельченные цветки липы, траву душицы и мяты перечной, тщательно смешать. 1 ст.ложку сбора залить 1 стаканом кипятка, настаивать под крышкой в течение 20 минут, процедить, добавить 1 ст.ложку меда. Пить натощак, после этого желательно ничего не есть в течение 1-2 часов.

Потогонный сбор при простуде (рецепт 1)

Смешать взятые поровну сушеные измельченные цветки липы и ягоды малины. 1 ст.ложку сбора залить 1 стаканом кипятка, укутать, настаивать в течение 5-10 минут, процедить. Принимать 3-4 раза в день по 1/2 стакана.

Потогонный сбор при простуде (рецепт 2)

Смешать сушеные измельченные цветки липы и листья мать-и-мачехи (1:1). 1 ст.ложку сбора залить 1 стаканом кипятка, настаивать под крышкой в течение 20 минут, процедить. Пить теплым вместо чая при простудных заболеваниях.

Настойка липового цвета

300 г сушеных измельченных цветков липы смешать со 150 г меда, залить 0,5 л водки, перемешать, укупорить. Настаивать на солнце в течение 3 недель, процедить, сырье отжать. При простуде и кашле принимать настойку 3 раза в день за полчаса до еды по 1-2 ч.ложки на 0,5 стакана горячей воды с медом. Продолжительность лечения — 1-2 недели, при необходимости курс можно повторить после 10-дневного перерыва. Противопоказания к употреблению настойки: аллергическая реакция на продукты пчеловодства; тяжелые заболевания сердца и сосудов, обезвоживание организма (средство обладает выраженным потогонным и мочегонным действием). Не следует увеличивать продолжительность лечения; после 2-недельного применения настойки необходимо сделать перерыв.